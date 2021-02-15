桃園八德透天厝火警「4人受困」　14歲女OHCA　送醫恢復生命跡象

▲桃園八德區一幢透天厝今日上午發生火警。（圖／記者沈繼昌翻攝）

記者沈繼昌、徐愷昕／桃園報導

桃園市八德區今（15）日上午發生一起火警事件！一幢位在重慶街巷內的透天厝，屋內4人一度受困其中，消防到場後趕緊出動救援，所幸其中3人脫困後都沒有受傷，而1名14歲女子原先被救出時已失去生命跡象，但經送醫11時15分恢復呼吸心跳；目前火警雖已撲滅，但事故發生原因仍有待釐清。

▲▼消防獲報急派前往搶救。（圖／記者沈繼昌翻攝）

桃園大湳消防隊15日上午9時57接獲通報稱，八德區重慶街177巷內一幢3層樓高的透天厝起火。救難人員到場發現2樓冒出大量濃煙，立即入內搜救，第一時間先將一名14歲失去生命跡象的少女送，接著就在3樓陽台陸續協助3位民眾逃生。

消防指出，火勢10時27分受到控制，31分成功撲滅，此次一共派27車、73人出動救災，而原本OHCA的14歲女子經送醫後，11時15分恢復生命跡象。

據了解，該房屋為一賈姓男子所有，火警發生當下他倉皇逃出，老婆及3名女兒則受困在內，所幸在3樓的賈妻及15歲、9歲女兒都沒有受傷，僅有呼吸不適，現已預防性送醫檢查；至於他14歲的女兒案發時疑在睡夢中，因此來不及逃生，受困於起火房間的隔壁。

▲原本OHCA的14歲女子經送醫後，11時15分恢復生命跡象。。（圖／記者沈繼昌翻攝）