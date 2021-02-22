花蓮打造綠色家園！污染減量協商會議　四大廠簽署自主承諾書

▲▼花蓮環保局邀集轄內四大廠代表出席，共同商討為污染物減量再邁出一步。（圖／花蓮縣政府提供，下同）

記者王兆麟／花蓮報導

花蓮為落實「低碳優質城市 樂活綠色家園」環境保護的施政主軸，環境保護局於日前召開四大廠輔導減量協商會議，邀集台灣水泥股份有限公司和平分公司和平廠、亞洲水泥股份有限公司花蓮製造廠、和平電力股份有限公司和平火力發電廠及中華紙漿股份有限公司花蓮廠等四大廠代表出席，共同商討為污染物減量再邁出一步。

花蓮縣素有空氣品質良好之譽，空氣品質指標（AQI）良好日數比率高達88%，每年皆吸引千萬人次造訪駐足合影，觀光產值潛力無限，絲毫不受新冠疫情影響；惟花蓮縣主要重大污染源為四大廠，歷年來均是環保局重點管制對象，年年投入大量人力物力進行各項管制，希望維持良好空氣品質甚而能更加提升。

會議中，台泥公司和平廠承諾加裝多段式燃燒系統、亞泥公司花蓮製造廠承諾將二號生料磨靜電集塵器改袋式集塵器、和平電力股份有限公司和平火力發電廠提出大型燃煤電廠之空氣品質控制系統（AQCS）專案改善及中華紙漿廠則著手施做污泥洗泥機密閉工程，並共同簽署自主減量承諾書；未來四大廠改善工程竣工後，預計每年可削減粒狀物129.53公噸、氮氧化物489.96公噸、硫氧化物63.2公噸，為降低花蓮縣環境負荷及提升企業形象做出了貢獻。

環保局長饒忠強調，資源開發促進國家經濟發展應與環境保護維護民眾生活品質兼籌並顧，環保局透過輔導、勸導、勤查與重罰來展現杜絕污染行為發生外，也希望透過四大廠共同出席輔導減量協商會議的辦理，能有拋磚引玉之效，期使更多企業能共襄盛舉，讓花蓮的美好環境能永續長存。

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