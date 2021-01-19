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梁振英拋「香港特首協商產生」　建制派讚新思維、泛民批開倒車

香港特首選舉。（圖／路透社）

▲特首直選是泛民派及其支持者長期以來的訴求。（圖／路透社）

本報訊

全國政協副主席、前特首梁振英接受《香港01》專訪時表示，《中英聯合聲明》及《基本法》均清楚列明，行政長官可通過選舉或協商產生，並由中央政府任命，「若明天宣布特首改由協商產生，英國人不能說違反我們違反《聯合聲明》。」

曾參選特首的新民黨主席葉劉淑儀回應指，梁振英的建議符合《基本法》，認為「新思維」可以討論，但對下屆特首應否改由協商產生未有特別看法。民主黨副主席林卓廷批評，《基本法》列明以普選為最終目標，若以協商方式產生特首，比起1,200人選舉的做法更倒退，不如直接委任特首。對於協商選特首的可能性，他稱現時香港甚麼事都可發生。

全國港澳研究會副會長劉兆佳認為，特首一般以選舉方式產生，但提到若戴耀廷提出的「攬抄十部曲」成功，選委會被反華者控制，導致特首無法產生，在這不得不考慮的情況下，中央可採用協商方法。

葉劉淑儀指，《基本法》列明特首可經選舉或協商產生，《中英聯合聲明》沒有提及普選和民主，認為梁振英的說法符合《基本法》。

香港特首選舉候選人曾俊華（左）、林鄭月娥（中）、胡國興（右）15日晚間出席特首選舉辯論電視轉播。（圖／路透社）

▲在梁振英「協商說」之後，未來香港特首選舉恐成絕響。（圖／路透社）

被問到若突改由協商產生特首，會否違反《基本法》第45條規定，即按香港實際情況和循序漸進原則，最終達至由普選產生的目標，葉太指，民主選舉在制度上是好事，可加強政府的問責性，令政府回應民意，但近年選舉有被騎劫的跡象，「為反對而反對，或者是濫用《議事規則》去拉布，更加想利用選舉機制接近脅逼特區政府，甚至想推翻特區政府，逼行政長官辭職，已超越《基本法》可容許的範圍，所以有社會人士提出新思維，我覺得可以討論。」

民主黨前立法會議員黃碧雲對梁振英說法表示驚訝及不滿，質疑梁選擇性引用《基本法》第45條條文，意圖為協商產生特首鳴鑼擊鼓。黃碧雲指，普選特首是中央當年承諾的最終目標，若主權移交23年後，特首由協商產生是民主大倒退，不但違反《基本法》循序漸進、邁向普選的原則，更與香港主流民意背道而馳。

劉兆佳接受《香港01》查詢時表示，以選舉方式產生特首可強化其認受性，同時改變選委會制度和選委資格，亦可阻止反對派企圖奪權，故他認為採用協商方式產生特首是微乎其微。劉兆佳認為當時《中英聯合聲明》已經寫明，香港特區行政長官可通過選舉或協商產生，並由中央政府任命，當時亦沒有人提出反對，故外面現在是「無聲出」。

【本文獲《香港01》授權轉載。】

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