陸港澳辦定調「愛國者治港」　提5大原則：港人治港的最低標準

▲港澳辦主任夏寶龍。（圖／翻攝中國網）



記者蔡紹堅／綜合報導

大陸全國港澳研究會22日舉行「完善『一國兩制』制度、落實『愛國者治港』原則」研討會，國務院港澳辦主任夏寶龍對「愛國者治港」提出5項原則，強調香港的管治權必須掌握在「愛祖國、愛香港的中國人」手中。

夏寶龍表示，「愛國者治港」是香港回歸祖國這一歷史巨變的必然要求，香港回歸祖國，意味著中國政府對香港恢復行使主權，揭開了香港同胞當家作主的新紀元，香港的管治權也隨之回到中國人民手中，「治權和主權不可分割，香港的管治權只有掌握在愛祖國、愛香港的中國人手裏，中國對香港恢復行使主權才能得到體現。」

夏寶龍提到，「愛國者治港」是全面準確貫徹「一國兩制」方針必須遵循的根本原則，要確保「一國兩制」實踐繼續沿著正確方向行得穩、走得遠，不變形、不走樣，一個重要前提是，治港者必須能夠全面準確理解和貫徹「一國兩制」方針。

夏寶龍表示，凡是治港者，必須深刻認同「一國」是「兩制」的前提和基礎，旗幟鮮明維護憲法和基本法確定的憲制秩序，充分尊重國家主體實行的社會主義制度，正確處理涉及中央和特別行政區關係的有關問題，堅定維護國家主權、安全、發展利益和香港長期繁榮穩定，堅守「一國兩制」原則底線，堅決反對外國勢力干預香港事務，「堅持『愛國者治港』是關係到『一國兩制』事業興衰成敗的重大原則問題，容不得半點含糊。」

夏寶龍指出，作為中華人民共和國的一個特別行政區，香港的管治權必須掌握在愛國者手中，本是一條基本的政治倫理，天經地義，「環顧世界，幾乎所有國家和地區競選公職的人都要努力通過各種方式展示自己的愛國之心，都是比誰更愛國。」

夏寶龍提到，唯獨在香港，竟然有人把對自己祖國的反叛作為政治資本來炫耀，甚至以反對國家、抗拒中央政府、妖魔化自己的民族為競選口號，在宣誓就職時極盡醜陋的政治表演，真是咄咄怪事，「堅持『愛國者治港』，這不是高標準，而是在香港特別行政區實行『港人治港』的最低標準。」

夏寶龍也為落實「愛國者治港」提出5項原則，分別為：必須嚴格依照憲法和基本法辦事、必須尊重中央的主導權、必須符合香港實際情況、必須落實行政主導體制，以及必須有健全的制度保障

夏寶龍並強調，中央始終堅定不移按照香港基本法和全國人大常委會有關決定的規定，真心誠意推動香港民主制度循序漸進向前發展，最大程度保障廣大香港居民行使民主權利，完善香港選舉制度，目的也是為了保障香港民主制度更健康、更順利地向前發展，「發展香港民主制度不能背離『愛國者治港』這一根本原則。」