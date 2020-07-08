　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
大陸 大陸焦點 華聞快遞 特派現場 雲視頻

駐港國安公署「責任重大」　陸港澳辦：全力支持配合履行職責

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

▲▼中共中央人民政府駐香港特別行政區維護國家安全公署在香港揭牌。（圖／新華社）

▲中共中央人民政府駐香港特別行政區維護國家安全公署在香港揭牌。（圖／新華社）

記者鄭思楠／綜合報導

中央駐港維護國家安公署在銅鑼灣維景酒店設立的臨時辦公大樓今日（8日）掛牌。國務院港澳辦下午發表聲明，熱烈祝賀公署成立，並將全力支持和配合公署履行職責。此前，香港中聯辦主任駱惠寧表示，目前香港維護國家安全的執行機制已基本形成，「今天的香港已經告別國家安全不設防的歷史。」

聲明指，國安公署是中央派駐香港維護國家安全的機構，使命光榮，責任重大，擔負著監督、指導、協調、支持香港維護國家安全，在特定情形下依法辦理危害國家安全犯罪案件等重要職責；港澳辦堅決支持和配合駐港國安法署依法履行職責，與日前港府成立的國安委和其他政府國安機構各司其職，通力協作，防範、制止、懲治危害國家安全的活動和行動，充份保障香港居民的合法權益和自由。

港澳辦表示，希望香港社會各界人士全力支持駐港國安公署、港府國安委及其他維護國安機構的工作，共同維護國家主權、安全、發展利益，維護香港的長期繁榮穩定，確保「一國兩制」行穩致遠。

「港區國安法」生效一周後，中央駐港國家安全公署今（8）日上午在香港揭牌，以銅鑼灣維景酒店作為臨時基地，特首林鄭月娥、財政司司長陳茂波、全國政協副主席梁振英、全國人大常委譚耀宗等人陸續抵達。

▲香港特別行政區聯絡辦公室主任主任駱惠寧。（圖／達志影像／美聯社）

▲香港特別行政區聯絡辦公室主任主任駱惠寧。（圖／達志影像／美聯社）

香港特首林鄭月娥致詞時表示，有法可依是維護國家安全的起點，「我們要確保執法必嚴、違法必究。」她說，根據《國安法》，公署會監督、指導、協調、支持香港特區履行維護國家安全職責。

「港區國安法」6月30日生效，宣告成立駐港國安公署，並明訂在3種情況下，將由北京駐港國安公署對案件行使管轄權，包括一、案件涉及外國或者境外勢力介入的複雜情況，特區政府管轄確有困難；二、出現特區政府無法有效執行國安法的嚴重情況；三、出現國家安全面臨重大現實威脅的情況。

中國大陸國務院3日任命香港中聯辦主任駱惠寧為香港國家安全委員會「國家安全事務顧問」，任命鄭雁雄為駐港國安公署署長，任命李江舟、孫青野為副署長。同日，香港特首林鄭月娥任命劉賜蕙為香港警務處副處長（國家安全），至此香港維護國家安全主要機構已全員就位。

►戴口罩也要記得保養
 

ET快訊
2020世界最好用護照排名出爐！台灣名次曝光　第一名免簽國數
林志玲罕見反擊酸民！公開最新自拍近照　「尖臉大眼」網：以為是
公車靠站僅6秒！12歲兒剛上門就關…媽背1歲兒苦追影片曝光
哥房間炸滿垃圾..她狂清6hrs虛脫：出去都香香的！「本尊曝
點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 大陸最新 全站最新

反制美「西藏旅行對等法」　陸再出手限制美國人簽證

駐港國安公署「責任重大」　陸港澳辦：全力支持配合履行職責

中國新設「政治安全」專項組　打擊滲透顛覆、民族分裂

《願榮光歸香港》校園內禁唱！　香港教育局長：奏或播都不行

暴雨狂炸！湖北凌晨山崩「5戶9人被活埋」　她心碎喊：我兒子在裡面

批亂港分子抹黑大陸法制　駱惠寧：香港已告別「國安不設防」

女大生KTV唱完《涼涼》大量腦出血！爆多人飆高音喪命…有這類症狀要小心

美女主播年賺2000萬！從小順「根本人生勝利組」…私下慘到：偷偷寫下遺書

洪災肆虐！沖毀陸明代500年古橋　武當山五龍宮等130處文物告急

「我殺人了」女老師趁閨蜜熟睡　深夜對臉狂砍8刀！渣男引爆暗黑血案

《我的婆婆》勇兔槓上鍾欣凌　「一句話」說出全女性心聲

鄧紫棋公開每天早餐份量　陳喬恩傻眼：這樣就飽了嗎？

公車站等白沙屯媽祖...信徒熱暈 「粉紅超跑」秒開回頭！網：超催淚

真人「七彩霓虹燈」嗨翻KTV！繞包廂狂轉網笑翻：以為是邪教

安妮失控喊網友評論她「這幾點」　吳宗憲傻眼：比基尼太短都要罵

反對養狗...「正式入厝全都變了」　阿公每天陪玩！阿嬤扛25kg抱懷裡

媽祖母愛大發！大轉彎衝進國小　小朋友列隊「鑽轎腳」網：好感動

楊丞琳看「她們的表演」感動哭了　演出前單獨特訓《DD52》女選手1hr！

在家有能做！15分鐘「HIIT」訓練 深蹲+平板...肌肉男也爆汗求饒

匠紫-女生挑戰台北車站睡一夜，過程超危險！？被騷擾到不敢入睡！

反制美「西藏旅行對等法」　陸再出手限制美國人簽證

駐港國安公署「責任重大」　陸港澳辦：全力支持配合履行職責

中國新設「政治安全」專項組　打擊滲透顛覆、民族分裂

《願榮光歸香港》校園內禁唱！　香港教育局長：奏或播都不行

暴雨狂炸！湖北凌晨山崩「5戶9人被活埋」　她心碎喊：我兒子在裡面

批亂港分子抹黑大陸法制　駱惠寧：香港已告別「國安不設防」

女大生KTV唱完《涼涼》大量腦出血！爆多人飆高音喪命…有這類症狀要小心

美女主播年賺2000萬！從小順「根本人生勝利組」…私下慘到：偷偷寫下遺書

洪災肆虐！沖毀陸明代500年古橋　武當山五龍宮等130處文物告急

「我殺人了」女老師趁閨蜜熟睡　深夜對臉狂砍8刀！渣男引爆暗黑血案

得意狗好朋友繪畫比賽徵件近2000件　入圍名單公布搶先看

迎A股牛市　投信：A50投資買點到

桃園嫩妻一夜未歸…醋夫「桿麵棍K頭」打死她！姊接死訊傻眼：不知妹結婚生子

全中運台東代表隊由饒慶鈴親自授旗　參與者每次補助500元

展現維護治安決心　台南市掃黑肅槍及打擊非法吸金不手軟！

桃園聯結車失控撞斷電桿！住戶停電　駕駛稱「陽光刺眼」肇禍

雲林婦冰屍377天終於入塔為安　慈善團體捐35萬元功德圓滿

三重雙捷運加持！　全聯近360坪店面開價3.6億元找買家

性侵1年多才掙扎怪怪的？　他批「台灣社會病態」成加害者

屏東市里鄰人口數懸殊整併　民族夜市、中央市場分為2里

阿嬤每天找鮮肉人夫到家「幫忙」　正宮發現真相心碎：我怎那麼笨

大陸熱門新聞

26歲男「拔完智齒」連續噴血10天死亡！　醫生：全身血都細菌

湖北水庫變形　2.9萬人緊急撤離

少年打工遭3貴婦性侵　性侵罪竟無法成立

貴州公車衝入水庫「21人死亡」！網看畫面傻：故意的

內蒙古1人染鼠疫　有機率人傳人

港國可要台組織提供資料　不從罰款

誆世界末日創「性」福教！女信徒完全臣服獻身

無辜少女被「跳樓男」砸死！

美女主播年賺2000萬！私下慘到：偷偷寫下遺書

貴州滿座公車自殺式衝進水庫！最後路線疑點超多

房仲偷車理由：想看破案速度有多快

名校女大生瘋狂勾人夫！露骨對話曝

耿爽最新動向曝光！陸網嗨翻

女大生KTV唱完《涼涼》大量腦出血

更多熱門

相關新聞

港教育局長：不應讓學生在校奏或播《願榮光歸香港》

港教育局長：不應讓學生在校奏或播《願榮光歸香港》

香港教育局局長楊潤雄8日強調，學校不得讓學生在校內奏唱或播放任何幹擾學校運作、影響學生情緒，或帶有政治訊息的歌曲，例如《願榮光歸香港》源自去年6月起的社會事件，帶有強烈政治訊息，並與持續多月的社會政治、暴力及違法事件有密切關連，絕對不應讓學生在校內奏唱或播放。

駱惠寧：香港已告別國安不設防歷史

駱惠寧：香港已告別國安不設防歷史

駐港國安公署正副署長亮相

駐港國安公署正副署長亮相

李家超：合理移除訊息為防止犯罪

李家超：合理移除訊息為防止犯罪

駐港國家安全公署揭牌！

駐港國家安全公署揭牌！

關鍵字：

粵港澳要聞香港國安法港澳辦國安公署

讀者迴響

發燒話題

三倍券 許崑源 金正恩 颱風即時 吳朋奉 唐鳳 王令麟 停班停課 新冠肺炎 捷運環狀線 口罩 WHO 眼霜 反送中 台北捷運廣告刊登 劉真 唇筆 地震 尹衍樑 大老闆傳奇 Lexus 許智傑 眼霜 韓國瑜 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 志村健 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 許智傑 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 柯文哲 柯P 川普 東森購物 社畜時代 UFO 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 安新建經

熱門新聞

熊熊「一次中2點」承認性慾強又好色

孫生媽出獄5天又出事！警方上門關切

即／微星科技CEO突然墜樓　腦漿外溢身亡

即／美國正式退出世界衛生組織

農民爸買傳統手機送女兒被摔爆　隔天自殺

快訊／大兒子一上客運門就關！母親背1歲兒苦追　司機下場曝

3千萬勞斯萊斯撞凹「維修全交給保險公司」　陳小菁挺老公

3歲男童勒頸挾女童　囚監視器死角施暴

麥當勞高溫熱奶茶直燙孕肚　安以軒嚇到宮縮

女騎士撞勞斯萊斯幻影大哭　天價維修費出爐車主回應了

愛莉莎莎突宣布：Dcard的大家再見

貢獻500萬學費仍被打槍！郁方兒遭拒

楊冠玉導演生前燦笑…李翊君崩潰死訊捨不得

10大女神出爐　林志玲、子瑜竟跌出榜外　

郭碧婷被瘋傳產前憂鬱！　向佐曬圖洩婚姻現況

更多

最夯影音

更多
《我的婆婆》勇兔槓上鍾欣凌　「一句話」說出全女性心聲

《我的婆婆》勇兔槓上鍾欣凌　「一句話」說出全女性心聲
鄧紫棋公開每天早餐份量　陳喬恩傻眼：這樣就飽了嗎？

鄧紫棋公開每天早餐份量　陳喬恩傻眼：這樣就飽了嗎？

公車站等白沙屯媽祖...信徒熱暈 「粉紅超跑」秒開回頭！網：超催淚

公車站等白沙屯媽祖...信徒熱暈 「粉紅超跑」秒開回頭！網：超催淚

真人「七彩霓虹燈」嗨翻KTV！繞包廂狂轉網笑翻：以為是邪教

真人「七彩霓虹燈」嗨翻KTV！繞包廂狂轉網笑翻：以為是邪教

安妮失控喊網友評論她「這幾點」　吳宗憲傻眼：比基尼太短都要罵

安妮失控喊網友評論她「這幾點」　吳宗憲傻眼：比基尼太短都要罵

熱門快報

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

東森房屋X東森保代

東森房屋X東森保代

寵愛毛孩 好險有東森 東森華南寵物險 每天7元 給毛孩滿滿的幸福

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面