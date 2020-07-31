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派人赴香港展開大規模核酸檢測排查！北京：偉大祖國是堅強後盾

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▲香港,新冠肺炎,餐廳,口罩。（圖／路透社）

▲北京將派人赴港展開大規模核酸檢測。（圖／路透社，下同）

記者邱茀濱／綜合報導

香港新冠肺炎疫情尚未控制下來，昨（30）日更新增149例，再創單日新高。對此，大陸國務院港澳辦發聲明指出，應港府的請求，中央政府已經決定好，要派遣內地檢測人員到港展開大規模核酸檢測篩查。

據新華社報導，香港疫情十分嚴峻，陸國務院港澳辦發聲明稱，自7月初以來，香港新冠肺炎疫情再次爆發，並迅速於全港蔓延，相當比例的確診病例無法確定源頭，防疫形勢異常嚴峻。

「偉大祖國是香港戰勝疫情和一切風險的堅強後盾。」聲明表示，應香港政府的請求，中央政府決定派遣內地檢測人員赴港展開大規模核酸檢測篩查，幫助香港加快建設臨時隔離及治療中心，以盡快控制疫情。

聲明強調，希望香港社會各界在港府的帶領下，聚焦抗疫大局，共擔抗疫責任，團結一心，同舟共濟，早日打贏疫情阻擊戰，為盡快恢復經濟、改善民生創造良好條件。

另外，針對香港特首林鄭月娥作出延後立法會選舉的決定，聲明也大讚，這是保護港民生命安全和身體健康、保障立法會選舉的安全和公正公平的重要舉措，也符合當下其他許多國家和地區的通行做法。

聲明還說，這一決定不會影響特別行政區政權機關的正常運作，也不會損害港民依法享有的「民主權利和自由」，並稱全國人大常委會將會盡快作出立法機關空缺的決定。

▲香港,新冠肺炎,餐廳,口罩。（圖／路透社）

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