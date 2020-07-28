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連6日確診破百！港府向北京求救　港澳辦：助提升檢測能力

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▲▼香港,新冠肺炎,疫情,醫護。（圖／路透社）

▲香港醫護人員在街上防疫。（圖／路透社）

記者陳政錄／綜合報導

面對第三波疫情爆發，連續6天單日新增新冠肺炎確診病例破百，港府除收緊「限聚令」，全面禁止餐飲店內用外，近日也緊急向北京求援，防止疫情失控。對此，大陸國務院港澳辦27日發表談話稱，中央政府高度關注近期香港暴發的新一輪新冠肺炎疫情，將高特別行政區核酸檢測能力、加快建設臨時隔離及治療中心等。

國務院港澳辦發言人27日發表談話，針對香港疫情時強調，中央政府「非常關心香港居民的身體健康和生命安全，將為香港特別行政區抗擊疫情提供一切必要支持。」

▲▼ 新冠肺炎,香港,香港防疫,限聚令。（圖／路透）

▲香港限聚令升級。（圖／路透）

港澳辦指出，由於疫情快速蔓延，香港核酸檢測能力、醫療系統和隔離檢疫設施已難以滿足需要。所以，「香港社會各界紛紛表示希望中央政府對香港予以援助。香港特別行政區政府也就此向中央政府提出了請求。」

港澳辦表示，將應特別行政區政府提出的請求，提供一切必要的支持和幫助，特別是提高特別行政區核酸檢測能力、加快建設臨時隔離及治療中心等，以協助特別行政區盡快控制疫情。

港澳辦指出，在中央的大力支持下，在祖國內地的無私幫助下，香港一定能夠再次取得抗擊疫情的全面勝利。

因新冠肺炎疫情再度爆發，港府27日召開特別行政會議，商討有關細節及加大防疫措施，宣佈29日起，餐廳全日禁堂食（內用），限聚令降至2人。據《東網》等港媒報導，餐飲業界人士分析，7月的生意額預計大跌40至50億港元，下月生意額更會進一步下滑，逾5000間餐廳恐面臨倒閉危機。

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