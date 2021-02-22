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家人鎖門逼「驅魔」！他與3歲兒慘遭痛毆一夜　活活打死

▲▼殺人,兇殺,謀殺,恐怖,驚悚（圖／取自免費圖庫Pixabay）

▲印度安得拉邦發生一起「驅魔儀式」釀成的2死悲劇。（示意圖／取自免費圖庫Pixabay）

記者吳美依／綜合外電報導

印度安得拉邦（Andhra Pradesh）發生一起悲劇事件。26歲男子卡拉迪（Rajatam Karadi）和3歲兒子阿達什（Adarsh）被家人懷疑遭「邪魔」附身，被強迫反鎖屋內，接受「驅魔儀式」。父子倆經歷一整夜的無情痛毆後，不幸雙雙喪命。

綜合《今日印度》等外媒報導，警方20日上午10時左右接獲通報，趕抵現場後，花費超過半小時，卻仍無法進入民宅，最後在鄰居與村民的協助之下，破門而入。他們一進門，竟看見19歲少女瑪姆塔（Mamta）坐在年幼的阿德什身上，使用餐具瘋狂毆打孩童，而攻擊者的母親阿妮塔（Anita）則冷眼旁觀。

據悉，阿妮塔是卡拉迪的姊姊，她與女兒自認獲得善靈庇佑，並指控弟弟與外甥遭到邪魔附身，19日晚間強行展開「驅魔儀式」。年幼的阿德什當場死亡，卡拉迪稍早被其他親戚送往醫院，但急救後仍宣告不治。

勒德蘭鎮（Ratlam）警察局長提瓦里（Gaurav Tiwari）透露，案發現場發現大量鮮花與燃燒過的線香，另外50名左右的家族成員為了慶祝22日的婚禮，當時也都聚集在屋內。他們認為，未來幾天可能還會逮捕更多嫌疑人。

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