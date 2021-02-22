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「騎腳踏車」搶婚！新娘婚禮現場跟小王私奔　眾人全看傻

▲▼ 婚禮,印度,新娘,結婚。（圖／取自免費圖庫pixabay）

▲新娘在婚禮結束後當場跟人跑了，讓新郎相當難堪。（示意圖／取自免費圖庫pixabay）

實習記者閔文昱／綜合報導

一名印度男子日前準備跟隔壁村的新娘結婚，本以為將開始過著幸福快樂的日子，想不到在婚禮結束後，一名疑似新娘男友的男子突然騎著腳踏車出現，當場把新娘給載走，在所有人都還來不及回過神時，新娘已經跟男友私奔了，誇張的劇情彷彿8點檔真實上演，看傻不少民眾。

根據印度《livehindustan.com》報導，這起誇張的搶婚事件發生在18日，印度比哈爾邦薩哈爾薩區（Saharsa）的一處村莊，有兩戶人家舉行雙方子女的婚事，婚禮當天新郎就帶著親朋好友到鄰村迎親，一切過程看似都非常順利的進行，想不到就在婚禮結束沒多久，正當2人準備搭車離開時，1名騎著腳踏車的男子突然出現在現場，把新娘的頭紗扯掉，隨後就載著新娘離開了現場。

腳踏車,單車（圖／取自免費圖庫pixabay）

▲小王竟然是「騎腳踏車」來搶婚。（示意圖／取自免費圖庫pixabay）

當眾人反應過來時，2人早已不知去向，後來經過調查發現，這名騎著腳踏車男子就是新娘的男友，疑似無法接受新娘嫁給父母安排的對象，因此決定騎著腳踏車前來搶婚，由於婚禮已經舉行完畢，婚姻受到了當地法律的保護，因此即使男子騎車把人載走了還使無法改變女友成為別人老婆的事實。

新郎因遲遲等不到新娘回家，於是便連絡女方家人找人，但始終無法得知落跑新娘的下落，最後女方家人只能在當地村委會的協調下，將準備的嫁妝、一些珠寶、車費和其他值錢的物品付給了新郎當作賠償。許多網友看完這則故事後表示了正反兩極的看法，有些人覺得新娘不肯向命運低頭的行為相當勇敢，但也有人認為，新娘為家中帶來困擾的行為很不負責任。

▼相關報導。

*सहरसा/बिहार: विदाई के समय दूल्हा देखता ही रह गया और सामने से दुल्हन को बाइक पर उड़ा ले गया युवक* http://www.koshilive.com/2021/02/saharsa_19.html

कोशी लाइव 發佈於 2021年2月19日 星期五
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