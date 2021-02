求愛被拒！無業男喊跳軌…下秒強拉女大生「推向行駛中火車」爆血

▲ 賈達夫涉嫌謀殺未遂,現已被逮捕。(示意圖/取自免費圖庫Pixabay)

記者陳宛貞/綜合外電報導

印度孟買發生一起驚悚案件,24歲男子賈達夫(Sumedh Jadhav)愛慕一名21歲女大生許久,被拒絕仍繼續死纏爛打,令對方相當困擾,日前竟在女子下班後到火車站堵人,失控將她推向行駛中的火車與月台間隙,導致她臉部受傷爆血。

賈達夫和該名女子2018年曾是同事,當時便想和她做朋友,但她沒有意願。女子後來辭去工作,轉職到另一家民營企業,正就讀大學4年級。據警方說法,賈達夫目前無業,長期來不斷騷擾對方,甚至加以威脅,使女子一度前往警局投訴。

賈達夫19日打電話給女子,宣稱想見見她。女子當時還在公司,馬上打電話給自己的母親,請母親到家附近的火車站接她。當天晚間約8時10分時,賈達夫便在火車站找上這對母女,和女子母親發生言語衝突,更揚言在列車進站時跳下月台。

火車站監視器影片可見,身穿白衣的賈達夫在列車進站時試圖跳軌,卻突然改變主意折返,接著抓住他追求不成的女子,狠狠將她壓在地上,試圖將她塞進行駛中的火車和月台間隙,畫面相當嚇人。當路人衝過來解救女子時,賈達夫迅速逃離現場。

Watch: 'Spurned' 24-year-old man attempts to push woman under running train in Khar. #Mumbai pic.twitter.com/QJwnvWk8rw