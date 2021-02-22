求愛被拒！無業男喊跳軌…下秒強拉女大生「推向行駛中火車」爆血

▲ 賈達夫涉嫌謀殺未遂，現已被逮捕。（示意圖／取自免費圖庫Pixabay）

記者陳宛貞／綜合外電報導

印度孟買發生一起驚悚案件，24歲男子賈達夫（Sumedh Jadhav）愛慕一名21歲女大生許久，被拒絕仍繼續死纏爛打，令對方相當困擾，日前竟在女子下班後到火車站堵人，失控將她推向行駛中的火車與月台間隙，導致她臉部受傷爆血。

賈達夫和該名女子2018年曾是同事，當時便想和她做朋友，但她沒有意願。女子後來辭去工作，轉職到另一家民營企業，正就讀大學4年級。據警方說法，賈達夫目前無業，長期來不斷騷擾對方，甚至加以威脅，使女子一度前往警局投訴。

賈達夫19日打電話給女子，宣稱想見見她。女子當時還在公司，馬上打電話給自己的母親，請母親到家附近的火車站接她。當天晚間約8時10分時，賈達夫便在火車站找上這對母女，和女子母親發生言語衝突，更揚言在列車進站時跳下月台。

火車站監視器影片可見，身穿白衣的賈達夫在列車進站時試圖跳軌，卻突然改變主意折返，接著抓住他追求不成的女子，狠狠將她壓在地上，試圖將她塞進行駛中的火車和月台間隙，畫面相當嚇人。當路人衝過來解救女子時，賈達夫迅速逃離現場。

Watch: 'Spurned' 24-year-old man attempts to push woman under running train in Khar. #Mumbai pic.twitter.com/QJwnvWk8rw — TOI Mumbai (@TOIMumbai) February 21, 2021

▲ 影片可能引起不適，請慎入。

女子事後被緊急送醫，臉部受傷，縫了多達12針，現已出院返家。賈達夫則為躲避警方追緝，手機持續關機，直到20日開機後破功，案發約12小時後落網，被控謀殺未遂。

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