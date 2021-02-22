中印邊境衝突影響金磚關係？陸外交部：支持印方主辦、願加強合作

▲2018年金磚國家峰會在阿根廷舉行，巴西、俄羅斯、南非、中國、印度領導人合影。（圖／新華社）



記者蔡紹堅／綜合報導

印度為今年金磚國家峰會的輪值主席國，中印邊境衝突會否影響兩國之間的合作成為關注焦點。對此，大陸外交部發言人汪文斌表示，中方支持印方主辦今年的金磚國家會議，願同印方及其他的金磚國家一道，繼續加強各領域的溝通合作，鞏固經濟、政治、人文三輪驅動的合作架構。

汪文斌22日在例行記者會上回應相關問題，他指出，金磚國家是具有全球影響的新興市場國家和發展中國家的合作機制，「近年來，金磚國家的凝聚力日益增強，務實合作不斷深入，影響力持續上升，成為國際事務當中一支積極穩定和建設性的力量。」

汪文斌提到，中方高度重視金磚合作機制，始終致力於深化金磚戰略夥伴關係，鞏固金磚團結合作的積極勢頭。

汪文斌強調，中方支持印方主辦今年的金磚國家會議，願同印方及其他的金磚國家一道，繼續加強各領域的溝通合作，鞏固經濟、政治、人文三輪驅動的合作架構，拓展「金磚+ 」合作，推動金磚合作不斷走深走實、行穩致遠，為國際社會戰胜新冠肺炎疫情，恢復世界經濟，完善全球治理作出金磚貢獻。

▼中印邊境去年爆發衝突，雙方多名官兵陣亡 。（圖／翻攝央視）

