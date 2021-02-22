19歲甜美正妹「5秒狂歡片」　讓印巴網友放下世仇！空中破冰

▲19歲的巴基斯坦網紅莫萍竟讓印巴兩國人民破冰。（圖／翻攝自IG／@dananeerr）

記者張寧倢／編譯

印度與巴基斯坦雖互為鄰國，卻交惡數十年，而19歲的巴基斯坦網紅莫萍（Dananeer Mobin）竟然只花了5秒鐘，就讓兩國網友直接「空中破冰」，讓英國廣播公司（BBC）形容，她簡直完成了不可能的任務。

▲莫萍長相甜美，在網路上擁有超高人氣。（圖／翻攝自IG／@dananeerr）

BBC報導，19歲的莫萍在IG上擁有106.6萬粉絲追蹤，她於6日上傳了一部5秒鐘的短片更是讓她紅到印度，影片內容其實相當簡單，一群年輕人隨音樂開心起舞，莫萍則對著鏡頭說，「這是我們的車，這是我們，這是我們的派對。」原來，這群人分別來自印度與巴基斯坦，在世界充斥著死亡、絕望的消息中，他們快樂的模樣鼓舞了原本互為仇敵2國人民。

莫萍向BBC表示，世界各地已經有夠多分歧與麻煩，「有什麼能比跨越界線、分享愛來得更好呢？我很高興這部影片能讓鄰居（印度）跟我們一起參加派對。」影片中她使用的是烏爾都語，但提到派對的時候故意發音成「pawri」，原意是模仿那些住在巴基斯坦北部，曾旅居國外的菁英們的特殊口音。巴基斯坦人不但沒有覺得被冒犯，反而跟莫萍建議的一樣，將影片拿來製作迷因（meme）。

報導指出，此後影片快速爆紅，連巴基斯坦國家隊在板球比賽擊敗南非之後，隊長也模仿莫萍的口吻，拍片記錄勝利時刻。印度DJ慕克哈德（Yashraj Mukhate）也把莫萍的影片改編成歌曲，這首歌現在在印度邊境地區也受到爆炸性的熱愛。此外，印度Netflix也跟上「pawri浪潮」，在推特上發布演員們的歌舞劇照並寫道，希望我們的派對不會為時已晚。

Yeh humari car hai

Yeh hum hai

Hope we’re not too late to the parrrrty pic.twitter.com/sfQcOXlODa — Netflix India (@NetflixIndia) February 13, 2021

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