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社會 社會焦點 保障人權

男酒測0.15辯：我吃麻油雞　警「少做一件事」讓他免罰

▲桃園市梁姓男子7日清晨酒駕後將車斜停外側車道上，員警進行酒測居然高達每公升0.34毫克。（圖／記者沈繼昌翻攝）

▲男子酒駕肇事傷人，警方開罰扣駕照，卻因沒有全程錄影，讓他成功撤銷處分。示意圖。（圖／資料照）

記者李忠憲／台中報導

吳姓男子深夜吃完「麻油雞麵線」開車車禍，對方受傷，警方測出他有酒精反應，依公共危險罪嫌送辦，並以「酒駕肇事傷人」開罰3萬元，吊扣駕照2年。吳男不服提起行政訴訟，認為警方酒測時沒說可漱口等要求撤銷，員警卻未依程序全程錄影。台中地院認為警方「違反正當程序」，吳男幸運躲過處分。全案可上訴。

大甲警分局對此表示，員警確實有行政程序疏失，將依規定懲處。

判決書指出，去年1月20日深夜10點許，吳姓男子小客車駕駛小客車時與機車發生車禍，騎士受傷。大甲分局員警到場後，經酒測確認吳男酒精濃度0.15，除依公共危險罪送辦外，也認為吳男「酒後駕車肇事致人受傷」，開罰3萬元、吊扣駕照24個月，並應參加道路交通安全講習。

吳男公危部分，檢察官認為沒有超過法定0.25標準值，做出不起訴。吳男接著向台中地院提起行政訴訟，爭取撤銷罰單、扣照等處分。

他向法官供稱，他開車前有吃麻油雞麵線，但沒有喝酒。當天他已經減速通過路口，遭對方騎機車撞上。他沒有駕駛行為明顯異常或無法正常操控駕駛的特殊酒醉情況，還通過直線測試與同心圓繪製測試，其呼氣酒精濃度僅0.15MG/L。警察在酒測時也沒說可以漱口，也不知道當場可以漱口再測等。

然而，警方提出相關物證，其中有警員職務報告，卻未見現場錄影影片。法官函詢大甲分局對於本件酒駕舉發是否有連續錄影？檢測前有無告知吳男如飲用酒類或其他類似物結束未達15分鐘以上，可於漱口或飲酒後達15分鐘後進行檢測？分局回函稱「吳男向員警表示自己未飲酒不需漱口，酒測過程未錄影錄音。」

法官認為，員警對汽車駕駛人實施酒測，應依法定程序，確實踐行詢問、告知，並應全程連續錄影蒐證，作為保障駕駛人同時兼顧道路交通安全公益目的。《行政程序法》第9條規定，「行政機關就該管行政程序，應於當事人有利及不利之情形，一律注意」。本件取締酒駕應認已違反正當法律程序，警方對吳男舉發程序已違法，最後撤銷原處分。

● 《ETtoday新聞雲》提醒您：喝酒不開車，開車不喝酒。

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