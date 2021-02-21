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彩券行彌勒佛眨眼睛微笑　上班族初二回娘家試手氣刮中100萬

▲▼上班男年初二陪媽媽回娘家試手氣，看到彩券行彌勒佛在笑，果然刮中100萬。（圖／民眾提供）

▲洪男年初二媽回娘家試手氣，看到彩券行彌勒佛在笑，果然刮中100萬。（圖／民眾提供）

記者李忠憲／彰化報導

洪姓上班族往年大年初二陪媽媽回娘家，都會在彰化市鑫鑫發彩券行買刮刮樂試手氣，今年大年初二再度上門，就看到櫃檯前的彌勒佛在對他笑，買2本「2000萬超級紅包」刮刮樂試手氣，竟幸運刮中3獎100萬，讓全店大聲歡呼。洪男21日現身說，刮刮樂買3年都沒中過大獎，這次讓他回本，他除給家人分紅外，也會用來投資股票。

家住秀水25歲洪姓男子，今年大年初二陪媽媽回娘家，途中經過彰化市彰鹿路的鑫鑫發彩券行，跟往年一樣買刮刮樂市手氣，竟然刮中3獎100萬元，屆時全店老闆、員工及客人都驚喜歡呼。

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洪男今天上午出現在彩券行，彩券行老闆李明和放鞭炮向他道賀，許多民眾得知後，也紛紛來店裡買彩券及刮刮樂，還有人搶著跟洪男握手，希望藉此沾喜氣。

▲▼上班男年初二陪媽媽回娘家試手氣，看到彩券行彌勒佛在笑，果然刮中100萬。（圖／民眾提供）

▲▼彩券行櫃檯前放有彌勒佛，是鎮店之寶。（圖／民眾提供）

▲▼上班男年初二陪媽媽回娘家試手氣，看到彩券行彌勒佛在笑，果然刮中100萬。（圖／民眾提供）

洪男表示，他這幾年的大年初二都會陪媽媽回娘家，每次路過這家彩券行時都會買刮刮樂試手氣，但3年來從未中過大獎。今年一如往常進門，就看到櫃檯上擺放的彌勒佛對他微笑眨眼睛。他心想可能是前幾天加班太累眼花，接著先花3萬6千元買一本共18張「2000萬超級紅包」刮刮樂，結果只中幾百元的小獎。

▲▼上班男年初二陪媽媽回娘家試手氣，看到彩券行彌勒佛在笑，果然刮中100萬。（圖／民眾提供）

▲洪男刮到100萬元刮刮樂。（圖／民眾提供）

他不死心，再買第二本試手氣，結果第一張就刮中3萬元，第四張刮出好幾個零。他原以為是刮中10萬元，趕快拿給老闆核對，結果竟然是100萬元，讓他嚇得腦袋空白好一陣子。

老闆李明和表示，他開彩券行已經19年，這尊彌勒佛一直都放在櫃檯上，是鎮店之寶。到去年都只有開出零星小獎，這次開出100萬元大獎還是第一次。

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