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囂張小三「穿心割頸」慘死！正宮被逼上絕路　帶刀上門奪命

▲▼通姦,劈腿,偷吃,小三,外遇（圖／取自免費圖庫Pakutaso、Pixabay）

▲正宮殺死小三。（示意圖／取自免費圖庫Pakutaso、Pixabay）

記者鄭思楠／綜合報導

江西省九江市人妻李樂（化名）與丈夫王軍（化名）的婚姻並不幸福，兩人曾三度離婚兩次復合。她也知道丈夫在外面有一個情人，曾難以接受割腕自殺被救。據悉，小三不僅破壞別人婚姻，還囂張至極多次傳挑釁影片，叫囂「正在與他做愛」。忍無可忍，李樂持刀將女方殺害。

據《陝西法制網》報導，李樂與王軍認識8年多，婚後育有一子一女。本應幸福的四口之家，可是她卻絲毫沒有感受到家的溫暖。這段婚姻中，除了丈夫的毆打就是不忠，兩人矛盾重重。因為王軍家暴、吸毒，兩人曾經兩次離婚，又兩次復婚。每次她都相信會有不同，卻始終沒看到丈夫的悔改。

在第二次復婚後，李樂知道一名叫蔡麗（化名）的女子與丈夫有私情。女方家屬事後表示，在知道丈夫出軌後，李樂曾割腕自殺。

據悉，王軍多次告訴蔡麗，讓她安心等，自己會離婚的。李樂無法忍受家暴出軌的丈夫，選擇第三次離婚，可是離婚後並沒有讓她走出不幸，依舊被王軍毆打，曾經再一次嚴重受傷後報了警，但警方也調解無果。

儘管丈夫對自己不忠，又施加暴力，李樂考慮到孩子們，也還是選擇了原諒，真正摧毀李樂心理防線的是小三一次次挑釁。原來，蔡麗多次唆使王軍毆打妻子，還多次傳具有挑釁意味的影片，配文是正在與王軍發生關係。

一次又一次的刺激讓李樂無法忍耐，買了一把長刀帶在身邊。正是這把刀，要了蔡麗的命，也讓李樂入獄。

事發當天，李樂帶著兒女到蔡麗家門口，正好看到了王軍從屋內出來。王軍將2個孩子帶走後，李樂進入了蔡麗的家裡，和對方廝打在一起，隨後拿出了刀，向蔡麗的頸肩以及胸部刺去。

中刀後，蔡麗倒在血泊中。之後，李樂將作案工具用袋子包好，離開現場，主動撥打電話報警，稱自己殺了人。

法院在審理此案時，認為李樂案發之後主動投案，有自首悔罪情節，可從輕處罰。最終，判決李樂無期徒刑。

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