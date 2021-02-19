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驚悚墜谷影片曝！無辜男遭搭訕「突被丟下橋」　惡徒冷回：他死了

記者張寧倢／編譯

國外日前流傳一段令人驚心膽跳的謀殺現場影片，一名19歲的秘魯男子坎塔羅（Silvano Cantaro）獨自離鄉到哥倫比亞批發服飾，沒想到卻遇上2名歹徒搭訕，將他逼至一座橋上，幾聲威嚇之後，其中一人突然將坎塔羅整個人抬起，從橋上丟入山谷深淵之中，最後還命令拍攝者「快刪掉，他死了！」

▲▼祕魯男子被直接丟下深淵，現場影片相當驚悚。（圖／翻攝自YouTube／ATV Noticias）

▲祕魯男子被直接丟下深淵，現場影片相當驚悚。（圖／翻攝自YouTube／ATV Noticias）

根據《太陽報》報導，坎塔羅的家人偶然在網路影片平台TikTok上發現這段長達38秒的殺人影片，並認出被害男子就是1月底獨自離鄉，到哥倫比亞欲批發服飾回國的坎塔羅。然而，坎塔羅曾告訴家人，自己遭同行友人拋棄，身上沒有錢或食物，被困在哥倫比亞，4天前徹底失聯。

影片中可看見，2名男子將坎塔羅逼至一座橋上，其中一人威嚇他須說出自己來自哪裡，坎塔羅回答稱是秘魯的瓦努科（Huanuco）之後，男子突然衝向前，抓住坎塔羅的領口與腿部，將他向後抬起，翻至橋下，坎塔羅整個人就這樣被扔進深不見底的山谷之中。伴隨著落谷聲響，行凶者朝著同夥說「快刪掉，他死了！」

報導指出，家屬本來想寄錢給坎塔羅，但10日晚間通電過後就持續失聯，只好於14日向警方申報失蹤案，家屬看過影片之後認為坎塔羅慘死異鄉，哥哥艾德（Elder）已於18日飛往哥倫比亞，希望能帶回遺體。哥倫比亞檢察官稍晚證實，當局已經展開緊急調查，而祕魯外交部長也發出聲明指，「我國拒絕所有針對性的暴力與仇視公民行為。」

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