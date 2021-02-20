獨／黃海岱長孫遭堂弟告侵權　法官「史艷文是黃俊雄創作」判拘20天

▲黃文郎遭堂弟黃立綱告侵害著作權遭判拘役，依然不認同法官見解。（圖／記者李忠憲攝）

記者李忠憲／台中報導

雲州大儒俠史艷文誰創作？台灣布袋戲王黃海岱長孫黃文郎（本名為高世標）前年底帶領五洲園掌中劇團在立委候選人造勢場合表演，遭親堂弟黃立綱控告他用史艷文出場詩詞及哈麥二齒侵害著作權。黃文郎否認，辯稱是黃海岱就有構想，屬「祖傳父」，台中地院卻認為是黃俊雄創作，目前已屬金光多媒體國際公司所有，依《著作權法》判黃文郎拘役20日，可易科罰金，可上訴。

在台灣被稱為布袋戲界的「通天教主」黃海岱，本身也是五洲園布袋戲團創辦人，2007年去世，享嵩壽106歲。其長子黃俊卿，黃文郎為黃俊卿長子，目前是五洲園負責人。黃海岱次子黃俊雄與前任妻子生下黃強華、黃文擇和黃文耀3子，分別成立霹靂、天宇布袋戲；他與現任妻子西卿生下黃立綱、黃鳳儀，另成立金光布袋戲，讓史艷文、藏鏡人繼續活躍在電視界。

▲▼ 五洲園掌中戲在演出時，使用史艷文的出場詩及哈麥二齒，挨告侵害著作權。圖為在嘉義參加反毒活動，史艷文亮相 。（圖／資料照）

黃文郎2019年底至2020年1月初，接下多場國民黨及其立委候選人造勢，在台中、台南、高雄等地演出時，使用史艷文、哈麥二齒戲偶表演，並用史艷文出場背景詩詞「回憶迷惘殺戮多，往事情仇待如何，絹寫黑詩無限恨，夙興夜寐枉徒勞」等語，遭堂弟黃立綱認為侵害著作權，一狀提告。

黃文郎遭起訴時，曾感嘆「沒有其他孫子可以演，長孫不能演的道理。」更以曹植七步詩「煮豆燃豆萁，豆在釜中泣，本是同根生，相煎何太急？」來形容堂兄弟鬩牆。他在法院審理時，雖承認有使用，但否認觸犯著作權。他辯稱，史艷文背景詩詞是黃海岱傳給父親黃俊卿，他從小受父親指導，布袋戲偶與衣服是很久以前就向廠商購買。

黃文郎律師也說，黃俊雄並非哈麥二齒布袋戲偶及前揭背景詩詞創作者。哈麥二齒布袋戲偶外觀是依黃海岱、黃俊卿創作角色性格想像而成，並無模仿或重製。黃海岱時期已有構想，在黃俊卿戲台時期已有演出，金光多媒體並無告訴權。

法官傳來黃俊雄徒弟丁坤仙作證，他表示，黃俊雄在台視演出雲州大儒俠後，外面聘請出去都是演出史艷文，哈麥二齒也是1970年在台視時出場。史艷文有很多首出場詩，大部分都用「回憶迷惘殺戮多」這首。演出劇本是黃俊雄獨立創作寫成手稿，哈麥二齒是全新雕刻，雲劇一開始沒有哈麥二齒，是後面劇情發展到哈麥二齒。當時還有其他配角，如怪老子、沙玉琳、藏鏡人、劉三、劉三姑等，都是上台視時全新創作，過去在劇團沒有這些角色。

黃立綱也證稱，祖父黃海岱傳承戲碼是用清朝章回小說「野叟曝言」改編成「忠勇孝義傳」，主角為雲州玉聖人，父親黃俊雄改編後才變成史艷文，1970年在台視推出，就成為家喻戶曉的儒俠角色。父親也才陸續加入如哈麥二齒等詼諧角色，父親將整個想法講出，委託雕刻師徐炳桓刻製木頭，造型組再做造型。以前「史炎雲」屬武將，出場詩是「廣讀兵書經史通，練成飛行似騰空，文武雙才天下少，兩軍陣前誰敢當」，與現在「史艷文」改儒生的不一樣。

法官也勘驗雲劇當年電視影片、相關新聞資料及文獻，確認證人所說不假。而黃俊雄在2009年將雲州大儒俠等著作財產權讓給黃立綱，黃立綱2013年在授權金光多媒體國際，可見該公司提起侵權行為追訴合法。

法官認為，黃文郎未經告訴人同意，擅自操持黃俊雄所創作哈麥二齒布袋戲偶公開演出，並於史艷文布袋戲偶出場時，公開口述黃俊雄創作該戲偶背景詩詞，觸犯著作權法第92條擅自以公開口述、公開演出之方法侵害他人之著作財產權罪，判拘役20日，可易科。

▲黃文郎認為史艷文及哈麥二齒都是黃海岱時期就有，祖傳父，他也承襲下來，沒有侵害著作權問題。（圖／記者李忠憲攝）



黃文郎對此再重申「本是同根生，相煎何太急！」他認為，史艷文與哈麥二齒都是阿公黃海岱就有構想，黃俊雄跟他父親黃俊卿各自傳子，並無著作權問題。雖獲法官輕判，但仍會與律師討論是否再上訴。

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