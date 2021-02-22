鄭運鵬出戰桃園小輸魯明哲　王浩宇點出原因

▲魯明哲、鄭運鵬。（合成圖／翻攝魯明哲臉書、記者李毓康攝）

記者黃巈禾／台北報導

根據《ETtoday新聞雲》民調，新竹市長林智堅若轉戰2022桃園市長，國民黨無論派韓國瑜、桃園市議長邱奕勝、立委魯明哲、黨主席江啟臣，林智堅都勝選且以15.8%的差距大幅領先韓國瑜；民進黨若改由立委鄭運鵬角逐，小輸魯明哲，其餘都勝選。對此，民進黨桃園前議員王浩宇也點出鄭運鵬的挑戰。

若民進黨提名鄭運鵬出戰桃園市長，對上魯明哲可能陷入膠著，僅有31.3%支持度，輸給魯明哲的31.7%；若鄭運鵬對上江啟臣，支持度為32.3%，領先江啟臣的29.9%；若是對手換成邱奕勝，鄭運鵬的支持度為31.2%，略勝邱奕勝的28.5%。不同的是，鄭運鵬如果對上韓國瑜，鄭運鵬也有機會拿下35.5%支持度，領先韓國瑜的28.6%，而這也是鄭運鵬勝算差距唯一超過5%的對戰組合。

王浩宇22日表示，林智堅很優秀，但因為任期的關係，必須要前4個月辭職新竹市長，到時候一定會被批評得很慘，鄭文燦必須做好做滿，林智堅也會被這樣期待。

曾任桃園中壢議員的王浩宇也點出鄭運鵬的挑戰。王浩宇說，目前現階段民調看來，桃園市本身最強的候選人是鄭運鵬，也是最適合的人選之一，但挑戰是如何在南區提升知名度，確實是很多人還不認識他。

南桃園包括中壢區、楊梅區、平鎮區、龍潭區、觀音區、新屋區。魯明哲服中華民國陸軍義務役預士時與中壢結緣，於下士退伍後深耕服務中壢超過20年。曾任第9屆中壢市民代表、第15至16屆桃園縣議員。2009年底，投入中壢市長選戰，最終擊敗呂明美與黃仁杼順利當選，成為桃園市升格前末任的中壢市長。

2014年，魯明哲參選第一屆桃園市議員選舉，以26379第一高票在候選人眾多的桃園市第7選區(中壢)當選首屆桃園市議員。2018年，魯明哲在第2屆桃園市議員選舉中，再度以第一高票連任第2屆桃園市議員。2020年在桃園市第3選舉區，魯明哲在中壢立委選戰中打敗民進黨籍市議員彭俊豪，當選第10屆立法委員。

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