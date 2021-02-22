2022桃園大戰韓國瑜民調慘　鄭運鵬：鄭文燦改變政黨板塊

▲韓國瑜、林智堅。（合成圖／記者林敬旻、屠惠剛攝）



記者黃巈禾／台北報導

高雄前市長韓國瑜下一步備受關注，除了選黨主席，也有聲音要他轉戰2022年桃園市長。根據《ETtoday新聞雲》民調，民進黨若由新竹市長林智堅出戰，國民黨無論派韓國瑜、桃園市議長邱奕勝、立委魯明哲、黨主席江啟臣，林智堅都勝選且以15.8%的差距大幅領先韓國瑜；民進黨若改由立委鄭運鵬角逐，小輸魯明哲，其餘都勝選。對於民調結果，鄭運鵬22日表示，鄭文燦早就改變桃園政黨板塊。

韓國瑜的部分，鄭運鵬指出，國民黨顯然跟社會有很大的落差，韓國瑜在高雄會被罷免，是因為不用心市政，講的比做的多很多，不管桃園也好，或國民黨期待韓國瑜到其他直轄市也好，結果都差不多，形象不容易扭轉，仍是有魅力的政治領袖， 但不適合參選首長和總統，國民黨心裡有數。

▲鄭運鵬。（資料照／記者屠惠剛攝）



鄭運鵬認為，大致上可以從各民調的數據看得出來，國民黨已經沒有自己想像的藍大於綠的絕對優勢，這表示鄭文燦的政績獲得市民高度認同，早就改變桃園的政黨板塊，而桃園是成長進步最快的都市，民進黨不應該只以現在的好成績自滿，反而應該求才若渴，個人非常歡迎更多人才、更多世代的朋友一起來桃園共同打拚。

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