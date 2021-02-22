金絲貓慘遭毀容！24歲男約到摩鐵　下秒同夥抄刀往臉猛刺2刀

▲張男、印度男聯手行搶俄羅斯女子。（圖／資料照，無關本案／記者張一中攝）

記者李忠憲、林昱萱／台中報導

台中一名張姓男子與一名印度籍男子兩人因缺錢花用，竟然就決定假意在網路上買春，對賣淫女子進行行搶，而兩人鎖定一名俄羅斯女子後，持刀搶走對方手機逃逸，過程中還用刀往對方的臉上刺了2刀，行徑相當誇張。對此，台中地檢署偵結，依法將2人起訴並向法院聲請羈押，而台中地院審理後，裁定兩人收押。

起訴指出，24歲的張男在友人的介紹下，認識了印度男子而兩人因缺錢花用，竟共同意圖為自己不法之所有，基於加重強盜之犯意聯絡，共謀策畫尋找女子以進行強盜財物一事，其中張男負責利用網路尋找、邀約女子見面，而印度男則負責持刀赴約並藉機強盜財物。

兩人鎖定俄羅斯女後，由印度男持刀進入摩鐵內，而張男則門外把風，印度男進入房間後，看到俄羅斯女獨自在房內，就持刀抵住對方脖子並大喊：「Give me money」，而印度男強取對方手中的手機後，就打算離開，過程中遭到對方阻攔，竟另基於傷害他人身體之犯意，於摩鐵的樓梯處，持刀攻擊俄羅斯女，導致對方右臉受有穿刺傷2道、左上肢擦傷等傷害。

對此，警方獲報之後，於隔日上午就分別將兩名男子查獲，而兩人於檢方訊問時皆坦承涉案，而檢察官偵結後，依加重強盜罪、傷害二罪將張男、印度男起訴，並向法院聲請羈押獲准。

►我沒有遲到，是時間遲到了。

【更多新聞】

海軍官兵玩嗨找3酒女...「脫衣露鳥熱舞」38秒！影片外流他卻無罪

被按摩師命令翹屁股...遭瘋狂電動摩蹭！她摸到一片濕 崩潰大哭



遭壓頭強上2次...少女崩潰大哭！他被逮冷回：妳女兒又不是第一次