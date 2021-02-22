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社會 社會焦點 保障人權

遭壓頭強上2次...少女崩潰大哭！他被逮冷回：妳女兒又不是第一次

▲桃園市某補習班劉姓男子遭指控去年9至10月間趁少女上課在自修時，佯稱按摩會長高等語瞎扯，趁機襲胸摸大腿，甚至還公然放A片。（示意圖／免費圖庫pxhere）

▲阿傑對阿桃伸出狼爪。（圖／示意圖，無關本案／免費圖庫pxhere）

記者林昱萱／宜蘭報導

一名男子「阿傑」（化名）經常到女友人家中作客，但他卻趁著對方不注意時，對其未成年女兒「阿桃」（化名）伸出狼爪，不僅撫摸對方胸部、甚至還以生殖器與之進行性交行為，誇張的行徑直到阿桃的表哥發現異狀，趕忙告訴阿桃的母親，才讓全案因此曝光。對此，宜蘭地院審理後，依法判阿傑4年4月徒刑。

判決指出，阿傑日前先是在客廳以手撫摸阿桃胸部，再以左手手指插入之方式，對阿桃進行性交行為得逞，而之後他又要求阿桃送早餐到自己住處，接著就在該處將生殖器放入對方口腔、下體，以此對其進行性交行為。整起事件直到，阿桃的表哥發現阿傑抱著阿桃進入房間，且兩人的LINE中有不尋常的曖昧對話，趕忙將此事告知阿桃母親。

阿桃證稱，「當時我剛洗完澡，阿傑坐在沙發上喝酒，他突然把手伸過來碰我肩膀，我就坐遠一點，然後他就整個人靠過來，用手摸我胸部...他有用手弄開我右腳，一隻手就伸進去了。」另外，阿桃也提到，送早餐那次，阿傑把自己強行拉入房間，儘管過程中自己有不斷表明要離開，卻仍是慘遭狼爪，並被其壓頭強逼口交。

阿傑的行徑被戳破之後劈頭就說，「對不起，我喝醉了，要多少錢你說」而更誇張的是，他竟然還怒嗆對方，「你女兒又不是第一次」。對此，法官認為，阿傑為求自己性慾滿足，罔顧被害人心理人格健全發展，利用被害人年幼慮淺不知反抗或無力反抗，對此亦不敢伸張，使被害人心靈受創，戕害對方伸興發展，所為誠屬不該。

此外，阿傑犯案後始終否認犯行，問見悔意反省之犯後態度，審酌其犯罪動機、目的、性侵害手段、家庭經濟狀況、智識程度等一切情狀後，依犯對於未滿十四歲女子為性交罪，共二罪，各處有期徒刑3年4月，合併應執行有期徒刑4年4月。

►我沒有遲到，是時間遲到了。

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