海軍官兵玩嗨找3酒女...「脫衣露鳥熱舞」38秒！影片外流他卻無罪

▲錄影的彭姓上士獲判無罪。（圖／讀者提供）

記者林昱萱／高雄報導

海軍192艦隊大台艦7名軍士官，於2019年1月份休假期間到一間有女陪侍的KTV續攤，過程中一名士官的衣服遭另名士官脫下玩鬧，而另名彭姓上士則持手機拍下38秒的影片，但該影片最後因不明原因而流出，導致除了7名軍士官外，艦隊長也遭到連帶懲處。此外，彭姓上士也因此被控妨害秘密，但橋頭地院審理後認為，彭是為了蒐證不法才進行側錄，因此判他無罪。

這起事件於2019年6月曝光後，引起外界嘩然，據了解，該案發生於同年1月24日，事發當時大台軍艦上尉作戰長率屬下軍士官共7人外出用餐，並在用餐後前往仁武水管路上一間有女陪侍的KTV唱歌，但眾人在飲酒後行為脫序，酒酣耳熱之際，其中一名士官將另名士官衣服全部脫掉，包廂內的眾人也隨之起舞，而彭姓上士則是掏出手機將過程拍下。

影片於各大群組傳開之後，讓海軍艦隊司令部隨即著手調查，並懲處7名軍士官，而其中彭姓上士也被依照妨害秘密起訴。不過，彭姓上士於法院審理時表示，自己是為了蒐證、檢舉本案才會拍攝影片，而他也提到之前在內部單位調查時，擔心自己在軍中生活會被為難，才會在當時聲稱拍攝影片是為了開玩笑。

對此，橋頭地院審理後認為，影片畫面只拍攝到2名軍士官、3名女陪侍，並沒有拍攝到當天其餘的人，足證彭男當時並非廣泛拍攝包廂現場，而是僅拍下脫衣至裸體過程，拍攝時間甚為短暫，並非全程錄影，足認彭男為達其檢舉目的已採取侵害較小的手段，因此認定其是為了蒐證不法而側錄，判其無罪。