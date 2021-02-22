熊貓女外送員「沿路偷餐」！同業揭2手法鑽漏洞　賺錢又吃免費餐

▲偷餐的女外送員。（圖／翻攝自我是東湖人，下同）



記者黃可昀／綜合報導

外送亂象多，竟然還出現外送員「偷餐」情形！一名專跑台北東湖、新北汐止的foodpanda外送員發現，近期有個女同業「在汐止常對配合熊貓的店家偷餐、騙餐」，近期更把目標轉往東湖，多間店家都已受害，經過他的觀察揪出對方2手法，呼籲當地人共同抵制。

原PO在臉書社團「我是東湖人」表示，對方是黃姓女外送員，騎著白色125機車，保溫袋編號為581，前陣子不停在汐止偷餐，被抓包後當地店家、同業共同抵制，目前已轉往東湖繼續到處行騙，偷餐手法有以下2種。

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▲汐止店家偷一輪以後轉往東湖。



第1個是「專挑餐點做好放前台，讓司機自行取餐的店家」，取餐時隨便亂報一串數字，假設她原本是33號，卻和店家報33、34，直接連34號的餐點一起取走，導致34號司機來店時沒有餐點可取。第2個是「餐點拿了直接轉單」，假設她是33號，取完餐以後馬上按轉單，其他司機接到單以後到店裡取餐，卻發現餐點早就被他拿走。

▲店家公開監視畫面。



由於這屬於foodpanda漏洞，目前尚未有完整的應對機制，客服接獲反映後也無可奈何，只能請店家重做一份，「權益受損的是接該單的司機、店家及訂餐的客人。」原PO呼籲，東湖、汐止店家往後若看到平板出現這位司機名字，應立即回報客服並要求換司機，「堅決不給餐直到平板上司機名字換人為止！」

網友留言，「這樣沒有刑事責任嗎」、「詐欺罪get」、「不能請熊貓取消他外送員資格嗎」、「難怪現在幾間東湖外送店家都開始核對號碼跟再三確認，原來是有這種事情發生」、「下一站會不會就到南港了？」