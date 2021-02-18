攔熊貓外送員要訂披薩　遭拒揮拳撞破頭！板橋超扯夫妻送辦

記者陳以昇／新北報導

新北市板橋區一名外送員送餐到板橋區一處三樓民宅，卻被一樓的一對喝醉的夫妻攔住「我要吃披薩，幫我訂」，外送員無奈表示「我是送餐的，不幫訂披薩」，雙方起口角，丈夫不滿朝他出拳，卻跌倒撞破頭，警方獲報到場將2夫妻帶回派出所，訊後依妨害自由、妨害名譽及毀損罪移送法辦。

▲板橋2夫妻喝醉攔熊貓外送員訂披薩，不滿被拒推倒機車還揮拳不慎自摔 。（圖／記者陳以昇翻攝）

據了解，16日晚間10時許，40歲連姓foodpanda外送員接單，在時間內送餐到新北市板橋區南雅東路一處三樓民宅，此時門口一對夫妻醉醺醺地將他攔住「我要吃披薩，幫我訂」，連姓外送員委婉回絕「我是送餐，不能幫訂披薩」。

▼外送員的機車遭推倒 。（圖／記者陳以昇翻攝）

此時63歲呂姓丈夫聽到後，開始辱罵連男，突然朝他揮拳，重心不穩跌破頭，當場鮮血直流，68歲的劉姓妻子見丈夫受傷，開始歇斯底里大聲吼叫，還將外送員機車推倒，更醉言醉語大聲嚷嚷「你強姦我！」，可憐外送員遭2人圍剿。

警方獲報到場，見呂男情緒高漲立即將他拉著，劉女行為失控也被壓制保護管束，經外送員提供的事發過程影片，訊後依妨害自由、妨害名譽及毀損罪，將2夫妻移送新北地檢署偵辦。

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▼警方到場將2人移送偵辦 。（圖／記者陳以昇翻攝）