1筆罰15元！熊貓新規定「店家不能拒單」　老闆哀號網友卻大讚

▲外送平台近2年在台灣蓬勃發展。（圖／記者林敬旻攝）

記者黃君瀚／綜合報導

外送平台foodpanda近日公告修改合作契約，針對合作夥伴拒絕訂單訂下罰則，凡是拒單率高於5%，每筆拒絕訂單將收取15元。消息一出有老闆崩潰痛批太不合理「都給外送平台賺就好了啊」；不過民眾多樂觀其成，「最討厭拒單的餐廳」、「你沒看到的是（熊貓）廣告效益」。

廖姓老闆20日晚間在「爆料公社二社」貼文，憤怒表示foodpanda一筆訂單對店家抽35%，平台提供的平板一個月收租金600元，現在又突然更改合作契約，「拒單一筆還要收15塊？那店家賺什麼？」

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他解釋，不論內用、外送民眾吃飯時間都差不多，店家店內忙不過來的時候就只能拒單，現在熊貓片面更改規定、強加罰則，店家權益根本無從保障，「都給你熊貓賺就好」。

「合作夥伴拒絕訂單」新版條文如下：合作夥伴拒單率高於百分之五者。若有上述情況，foodpanda將於當期應付帳款內，向合作夥伴收取每筆拒絕訂單新台幣15元整。

▲店老闆收到熊貓寄來的新版罰則信件直呼不合理。（圖／翻攝爆料公社二社）

文章貼出後，多數網友卻認同foodpanda的新政策，「如果每間店家都在忙碌時拒單或任意拒單，那消費者還幹嘛要使用熊貓」、「那你忙不會關掉？最討厭拒單的餐廳」、「不覺得你們很煩嗎？愛用又愛靠腰」、「有些店家根本連看都沒有看過，看熊貓才知道有」、「如果忙不過來就不要開啊」、「他們（熊貓）救了很多生意不好的店家」。

不過店家經營者多和廖男同一陣線，「重點是有時候都休息了，機器才叫！東西賣完了或是已經收拾完畢了，我當然要拒單啊」、「客人點一碗白飯然後備註請幫我多加一顆荷包蛋！這種單誰接」、「店家就是100元賺5元而已，不信自己換算看看，我們已經血淚的教訓，根本一個月下來，扣除一些退單報廢，沒賺錢好嗎？」

不少網友認為店家忙的時候大可關閉外送服務，廖男事後補充，熊貓有規定店家關機時間與次數太頻繁，會處罰3到5天無法上線營業。他認為無法與平台業者抗衡，決定請廠商開發自家外送app，「上線後就會解約外送平台」。

▼熊貓同步於官網貼出外送合作契約書罰則相關修訂公告。點圖可放大。（圖／foodpanda官網）