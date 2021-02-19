偶像劇男星兼差UberEats！客人1分鐘上下樓3動作　感受史上最暖事

▲趙一虎過年兼職做外送遇到暖心客人送紅包。（圖／翻攝自Facebook／趙一虎，下同）

記者黃翊婷／綜合報導

曾經演出金鐘劇《阮氏壁花與她的三個男人》及《獅子王強大》等劇的演員趙一虎，18日在臉書「Uber Eats全台討論區」PO文吐露心聲，坦言當初是抱著體驗人生的想法加入外送行列，沒想到14日大年初三接到一單現金客戶，客人取餐後請他稍等一下，隨即折返衝回家，喘著氣送上一個紅包，祝他新年快樂，相當暖心，「這是我有史以來感到最窩心的一件事情。」

趙一虎謙虛表示，自己只是個不知名的小演員，當初抱著體驗人生的心態做了Uber Eats的外送員，去年受到疫情影響收入銳減，加上要負擔家人的醫藥費，所以只要有空，不管風吹雨淋都會去跑外送，期間遇過各式各樣的客人，等單、扛著厚厚的疊單爬頂樓都是家常便飯，甚至有客人會要求順路幫買點東西，嚴格來說，會主動在門口等的客人非常稀少，但只要對他說一聲謝謝，他也會欣慰回答謝謝，「對一個服務業而言，一句簡單的謝謝是多麼窩心。」

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▲趙一虎2019年9月間成為外送員，一天最多可以跑30幾趟單。

接著，趙一虎分享，14日當天是大年初三，也是西洋情人節，他抵達外送地點時，客人已經在樓下等著，給的錢也剛好，對方取走餐點後突然要他等一下，隨即衝上樓又喘著氣加快腳步跑下來，全程不到一分鐘，只為了給他一個紅包，並說聲辛苦了、新年快樂。

「這是我有史以來感到最窩心的一件事情。」趙一虎坦言，很感謝這位客人對外送員的尊重，在此也想跟每一位努力賺錢養家的外送員說聲辛苦了，「不管生活如何，我們都要勇敢活下去！」之後他也會整理一些跑外送的故事或影片，並分享出來，希望讓更多人知道外送員的辛苦。

▼趙一虎PO文全文。

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