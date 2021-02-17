　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

揪團了！foodpanda「超殺優惠碼」懶人包　喝星巴克、吃早餐都俗爆

▲▼foodpanda首創虛擬超市「熊貓嚴選」、pandanow業務總監Denis Aksenov。（圖／記者蕭筠攝）

▲foodpanda開工優惠懶人包。（資料圖／記者蕭筠攝）

記者蕭筠／台北報導

7天春節假期結束了，今（17）日正式開工，除了各大連鎖咖啡、超商祭出「開工日限定」咖啡優惠之外，美食外送平台「foodpanda」也推系列限定折扣碼，像是今日就有1日限定於指定咖啡店家訂餐滿額並輸入優惠碼直接打7折，18日起至3月1日每天早上11點前於指定早餐店消費也是7折，另外還有星巴克、50嵐、7-11等優惠碼等領，上班就揪團吃喝一波。

●生鮮雜貨
1.即日起至12月31日凡首購生鮮雜貨，消費滿低消元50，輸入優惠碼「SHOP5」享5折優惠，最高可折抵100元，每人限用1次，數量有限兌完為止。

[廣告]請繼續往下閱讀...

2.2月24日至3月9日「7-11獨家優惠」，期間消費滿199元，輸入優惠碼「7EF21」即可現折40元，每日數量有限、兌完為止。

●美食外送
1.今（17）日開工日1日快閃優惠，凡於指定咖啡店家訂餐滿250元，輸入優惠碼「BTW7」享7折優惠，最高折抵100元，數量有限、兌完為止。

2.2月18日至3月1日期間每日早上11點前，於指定早餐店訂餐滿200元，輸入優惠碼「BF100」享7折優惠，最高折抵100元，兌完為止。

3.即日起至3月1日使用團體訂餐滿399元，輸入優惠碼「2GETHER」現折100元，數量有限、兌完為止。

4. 即日起至3月1日「必勝客獨家優惠」，只要輸入優惠碼「PHFEB」訂購滿149元現折40元，每日數量有限、兌完為止；提醒限指定店家使用，部分分店不適用。

5.即日起至3月2日「50嵐獨家優惠」，只要輸入優惠碼「50LAN」訂購滿150元現折30元，每日數量有限、兌完為止；提醒部份分店不適用。

6.即日起至4月30日每週一下午1點至5點訂購星巴克，消費滿100元輸入優惠碼「SBMON」現折50元，數量有限、兌完為止。

7.即日起至2月28日每日上午11點前訂購星巴克指定早餐專區，輸入「SBBFPU」享7折優惠，最高折抵150元，每日數量有限、兌完為止。

●外帶自取
1.即日起至4月30日每週一下午1點至5點訂購星巴克，並使用外帶自取功能，消費滿100元輸入優惠碼「SBPU」現折50元，每日數量有限、兌完為止。

【你可能也想看】

►搶喝1元美式、買1送1！4大超商「開工日咖啡優惠」懶人包
►菜單上找不到！麥當勞、摩斯「極神秘銅板漢堡」　30元就能吃到
►頂好換裝了！全新家樂福超市搶先看　咖啡廳進駐、吃得到現做焢肉飯

►我們的美麗就用白紙黑字寫下來

►點我樂透過新年，東森天天開百萬

ET快訊
開工第一天小確幸　LINE貼圖15款免費下載
最重恐罰500萬！愛莉莎莎「YouTube退訂人數驚呆」

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

強烈冷氣團襲台急凍10度　農糧署籲「高接梨穗剛嫁接易受寒害」

鬆綁中國疫苗進口？陳時中曝安全疑慮「敢買也要有人敢打！」

新冠病毒變異不斷　陳時中：加強版居檢「一人一戶」擬延長實施

揪團了！foodpanda「超殺優惠碼」懶人包　喝星巴克、吃早餐都俗爆

秋冬專案「嚴管邊境還再延續」　陳時中：228後考慮放寬高鐵飲食

想追求更親密的家人關係？9個需要煞車的「地雷話題」　小心說太多反而引起爭議

部桃確診者2重症「1人使用葉克膜」　21名個案現況曝

熟客買書故意不帶走！稀有舉止超暖　作家感動：我必須深深鞠躬

部桃要試辦「接觸者自主提醒App」　曾「接觸確診者」會跳告警訊息

案939台女在美曾染疫 　返台逾2個月無症狀「自費採檢陽性」

排停車場遇插隊...副駕妹子爆氣 機關槍式狂砲：智Ｘ去嚕壁啦！

勁寶勾住Ella脖子「嘟嘴猛親」！　賴解孵一旁吃醋推開：你夠了ＸＤ

臨停擋入口遭「神級倒車」封印　卡緊緊進退兩難！車主道歉：厲害

傲嬌爸溜進女兒房間飆罵「起床」 下秒看見軟爛貓貓主子露姨母笑

南投「泡麵土地公」旁堆出垃圾山　每天吃300箱...上萬紙碗清到崩潰

五月天改編「搖滾版《Mojito》」！　阿信「杰倫Key很高」…蕭敬騰吐槽：是早期

超跑違停黃網線放紙條+紅包求情　花蓮警連開「3張罰單」反送車主

拾荒婦遭撞「卡車底拖行650m亡」 駕駛辯沒看見...警怒：你有良心？

超嗨狗狗「咬著點火鞭炮」狂奔　炸完家裡炸狗窩！網驚：虎爺？

彰化女大逆向100公尺「4車嚇歪」 貨車煞不住追撞！她竟迴轉肇逃

強烈冷氣團襲台急凍10度　農糧署籲「高接梨穗剛嫁接易受寒害」

鬆綁中國疫苗進口？陳時中曝安全疑慮「敢買也要有人敢打！」

新冠病毒變異不斷　陳時中：加強版居檢「一人一戶」擬延長實施

揪團了！foodpanda「超殺優惠碼」懶人包　喝星巴克、吃早餐都俗爆

秋冬專案「嚴管邊境還再延續」　陳時中：228後考慮放寬高鐵飲食

想追求更親密的家人關係？9個需要煞車的「地雷話題」　小心說太多反而引起爭議

部桃確診者2重症「1人使用葉克膜」　21名個案現況曝

熟客買書故意不帶走！稀有舉止超暖　作家感動：我必須深深鞠躬

部桃要試辦「接觸者自主提醒App」　曾「接觸確診者」會跳告警訊息

案939台女在美曾染疫 　返台逾2個月無症狀「自費採檢陽性」

強烈冷氣團襲台急凍10度　農糧署籲「高接梨穗剛嫁接易受寒害」

花蓮街頭依偎…照片PO網「婁峻碩怎都不笑？」焦凡凡揭2人真實互動

南投皮卡車墜谷！小女兒顱內出血媽喊胸痛　全家走訪溫泉秘境

就是管不住嘴？這些「超毒減肥語錄」讓人瞬間沒食慾

快訊／北市林森北路棉被店火警！濃煙狂竄　一家7口倉皇逃出

「房子會越換越大嗎？」網友秒搖頭　曝更想要1條件：地點定漲幅

失意女摩鐵輕生反被告縱火　她秀「採買關鍵」獲無罪

楊穎超／只有少數人能打疫苗　台灣有「疫苗護照」的對策嗎？

疫情衝擊迪士尼！　主題樂園最新一季營收「虧損733億」

臭豆腐一咬秒爆汁！彰化超人氣餐車 必搭酸菜豬血湯＋胡椒粉

坐副駕抱1歲兒不繫安全帶！ 下秒被拋飛10公尺...母當場死亡

生活熱門新聞

國產車「噴撞2000萬勞斯萊斯」　網嚇歪

兒只有一包紅包！單親媽自責「沒人脈」　網：有洋蔥

4人交叉的愛　跨過兄弟牽後座妹

三峽老街麵線115元　他震驚「只能吃5口」

「500萬劑BNT疫苗」被攔截至今沒簽約！

愛莉莎莎「YouTube退訂數驚呆」　網紅：沒事兒

月薪11萬是什麼生活品質？網：敢點小菜而已

強冷氣團南下中探7℃　今年首颱恐生成模擬路徑曝

輾狗男遭公司開除　老闆：明天不用來上班

車輪餅最母湯的內餡！老饕一面倒指「1口味」

開工日7通路咖啡優惠一次看！

遠嫁女兒回娘家　阿母的菜塞2車

北北基8縣市「10°C↓低溫特報」

哪縣市最旺？這2地開出81注頭獎

更多熱門

相關新聞

「2020台人最愛外送美食」出爐

「2020台人最愛外送美食」出爐

2020年因受新冠肺炎疫情影響，造成台人飲食習慣大改變，像是在家下廚比例提高或是叫外送直接送到家等，只為減少外出接觸人群頻率。而美食外送平台也公開去年台人最愛的「外送美食」排行，像是珍奶、小火鍋通通上榜，而早餐系列則是被罪惡炸物攻陷，一早就要吃薯條、雞塊等療癒心情。

美食外送消費申訴出爐　取消訂單不退費1169件

美食外送消費申訴出爐　取消訂單不退費1169件

泰國foodpanda外送員首創「划船跑單」網笑瘋

泰國foodpanda外送員首創「划船跑單」網笑瘋

送餐收負評！外送員上門搶劫女顧客

送餐收負評！外送員上門搶劫女顧客

Uber Eats送「12萬份新春紅包」

Uber Eats送「12萬份新春紅包」

關鍵字：

外送平台foodpanda優惠碼

讀者迴響

熱門新聞

台南男最後一口氣　求路人打給妻子

花旗「錯匯250億」法院判收款人免還錢！

懷孕正宮答應一夫多妻9年！要求「看老公和小三嘿咻」

美熟女快閃下海40天撈40萬！200男客對戰無人撐過5分鐘

家庭主婦→年收7億CEO「霸氣休了老公」！

連假40萬人上當！點開見端火鍋滑倒崩潰

鄭人碩放閃遭酸「狗男女」　小薰罕見回應！

台南兇殺內幕曝　他遭仇家一刀捅心成致命傷

國產車「噴撞2000萬勞斯萊斯」　網嚇歪

老公在家裝攝影機！拍到「辣妻躺公公大腿」親密動作

兒只有一包紅包！單親媽自責「沒人脈」　網：有洋蔥

男大生遊台南捲命案　被逼三貼幫思者逃亡

李靖遭性騷退演藝圈　改行賣水果

台南男攔路人機車求救　三貼逃跑仍遭刺死

國道8連撞勞斯萊斯害的！夾殺慘狀曝

更多

最夯影音

更多
排停車場遇插隊...副駕妹子爆氣 機關槍式狂砲：智Ｘ去嚕壁啦！

排停車場遇插隊...副駕妹子爆氣 機關槍式狂砲：智Ｘ去嚕壁啦！
勁寶勾住Ella脖子「嘟嘴猛親」！　賴解孵一旁吃醋推開：你夠了ＸＤ

勁寶勾住Ella脖子「嘟嘴猛親」！　賴解孵一旁吃醋推開：你夠了ＸＤ

臨停擋入口遭「神級倒車」封印　卡緊緊進退兩難！車主道歉：厲害

臨停擋入口遭「神級倒車」封印　卡緊緊進退兩難！車主道歉：厲害

傲嬌爸溜進女兒房間飆罵「起床」 下秒看見軟爛貓貓主子露姨母笑

傲嬌爸溜進女兒房間飆罵「起床」 下秒看見軟爛貓貓主子露姨母笑

南投「泡麵土地公」旁堆出垃圾山　每天吃300箱...上萬紙碗清到崩潰

南投「泡麵土地公」旁堆出垃圾山　每天吃300箱...上萬紙碗清到崩潰

熱門快報

過年吃喝玩樂最強指南

過年吃喝玩樂最強指南

一手掌握春節大小事：牛年開運法，走春必去景點，年後瘦身密技，通通在…

新聞雲APP要你隨便花

新聞雲APP要你隨便花

2020年尾神加碼！看新聞送購物金和咖啡，再讓你用東森幣瞄準萬元獎品！

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

第二屆東森盃設計創意大賽

第二屆東森盃設計創意大賽

想賺獎金嗎？想秀一下自己的創意嗎？東森盃設計創意大賽190萬獎金等你來拿！

寵物雲商城新春下殺優惠！

寵物雲商城新春下殺優惠！

錯過再等一年【新春優惠】寵物雲商城限時專區優惠6折！全館滿2,000現折200

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面