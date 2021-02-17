揪團了！foodpanda「超殺優惠碼」懶人包　喝星巴克、吃早餐都俗爆

▲foodpanda開工優惠懶人包。（資料圖／記者蕭筠攝）

記者蕭筠／台北報導

7天春節假期結束了，今（17）日正式開工，除了各大連鎖咖啡、超商祭出「開工日限定」咖啡優惠之外，美食外送平台「foodpanda」也推系列限定折扣碼，像是今日就有1日限定於指定咖啡店家訂餐滿額並輸入優惠碼直接打7折，18日起至3月1日每天早上11點前於指定早餐店消費也是7折，另外還有星巴克、50嵐、7-11等優惠碼等領，上班就揪團吃喝一波。

●生鮮雜貨

1.即日起至12月31日凡首購生鮮雜貨，消費滿低消元50，輸入優惠碼「SHOP5」享5折優惠，最高可折抵100元，每人限用1次，數量有限兌完為止。

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2.2月24日至3月9日「7-11獨家優惠」，期間消費滿199元，輸入優惠碼「7EF21」即可現折40元，每日數量有限、兌完為止。

●美食外送

1.今（17）日開工日1日快閃優惠，凡於指定咖啡店家訂餐滿250元，輸入優惠碼「BTW7」享7折優惠，最高折抵100元，數量有限、兌完為止。

2.2月18日至3月1日期間每日早上11點前，於指定早餐店訂餐滿200元，輸入優惠碼「BF100」享7折優惠，最高折抵100元，兌完為止。

3.即日起至3月1日使用團體訂餐滿399元，輸入優惠碼「2GETHER」現折100元，數量有限、兌完為止。

4. 即日起至3月1日「必勝客獨家優惠」，只要輸入優惠碼「PHFEB」訂購滿149元現折40元，每日數量有限、兌完為止；提醒限指定店家使用，部分分店不適用。

5.即日起至3月2日「50嵐獨家優惠」，只要輸入優惠碼「50LAN」訂購滿150元現折30元，每日數量有限、兌完為止；提醒部份分店不適用。

6.即日起至4月30日每週一下午1點至5點訂購星巴克，消費滿100元輸入優惠碼「SBMON」現折50元，數量有限、兌完為止。

7.即日起至2月28日每日上午11點前訂購星巴克指定早餐專區，輸入「SBBFPU」享7折優惠，最高折抵150元，每日數量有限、兌完為止。

●外帶自取

1.即日起至4月30日每週一下午1點至5點訂購星巴克，並使用外帶自取功能，消費滿100元輸入優惠碼「SBPU」現折50元，每日數量有限、兌完為止。

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