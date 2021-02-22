美染疫死亡近50萬人！　防疫隊長佛奇警告：2022年或仍要戴口罩

▲美國公衛專家佛奇指出，國內民眾口罩可能得戴到2022年結束。（圖／路透）

文／中央社華盛頓21日綜合外電報導

美國的2019冠狀病毒疾病（COVID-19）死亡人數逼近50萬大關之際，國家過敏與傳染病研究院院長佛奇今天說，即使美國放寬其他的防疫限制，到了2022年國內民眾可能仍要戴口罩。

儘管美國每一天通報的新增確診病例數已經大幅下滑，但目前每天仍有數千人染疫不治，且全國只有不到15%人口接種疫苗。

美國約翰霍普金斯大學（Johns Hopkins University）的疫情數據顯示，美國當局迄今通報的累計確診總數超過2800萬例，且約有49萬8000人染疫病歿。

美國總統拜登（Joe Biden）的首席醫療顧問佛奇（Anthony Fauci）向美國有線電視新聞網（CNN）表示，美國染疫死亡人數即將達到50萬大關，這是「美國史上極具歷史意義的重大事件」。

被問及2022年美國民眾是否應繼續戴口罩，佛奇回答「我認為可能是這樣」，他還說，這取決於社區中的病毒量，以及可能的變異病毒株。

另外，佛奇接受美國國家廣播公司（NBC）節目「會晤新聞界」（Meet the Press）訪問時表示，要確定美國何時能達成群體免疫仍為時過早。