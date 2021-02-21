顏寬恆表態「支持江啟臣」爭黨魁：國民黨沒本錢為選舉傷元氣

▲顏寬恆表態挺江啟臣選黨主席。（圖／翻攝自顏寬恆臉書）

記者蕭羽耘／台北報導

國民黨主席選舉前哨戰開打，現任主席江啟臣日前宣布要爭取連任，立志為國民黨在2022與2024，找出最能勝選對象，扮演國民黨重返執政的「造王者」。對此，前立委顏寬恆21日率先表態，「我全力支持江啟臣。」

國民黨7月將舉行黨主席選舉，目前已表態參選人有江啟臣、孫文學校校長張亞中，以及前台北縣長周錫瑋，另外界關注的人選前新北市長朱立倫則未有動作。

顏寬恆21日晚間在臉書表態力挺江啟臣，他回憶，去年3月，自己收到江主席的邀請，出任國民黨義務副秘書長一職，和主席過去在立院是同事、也同為台中隊，幾年下來已經累積了相當的默契。

顏寬恆轉述，如同去年江啟臣所說：「國民黨處於2020大選敗選的低迷，民進黨挾著817萬票的勝選炫風，來勢洶洶，國民黨則處於敗選的空前低谷，危機四伏。」

因此，顏寬恆表示，很佩服江啟臣的決心，現在的國民黨沒人、沒錢、甚至就連被喜歡的本錢都沒有；但過去一年，一同面對了高雄市長罷免、議長補選、市長補選、反萊豬表決、中天關台、反萊豬、護公投連署成案，也將國民黨的民調從谷底帶了上來。

他表示，今年江啟臣也入選美國時代雜誌百大「未來世代領導人」，這份殊榮絕不是虛名，而是一種肯定。並喊話距離2022地方大選只剩一年多，國民黨沒有太多時間與本錢再為了主席選舉大傷元氣，用心、齊心、團結一心才是目前最正確的道路。