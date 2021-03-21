較勁韓國瑜？江啟臣推「啟程到我家」　首集訪60黨齡老黨員

▲江啟臣推「啟程到我家」，首集訪60黨齡老黨員。（圖／翻攝自YouTube／江啟臣，下同）



記者黃巈禾／台北報導

力拚連任的國民黨主席江啟臣走訪全台的黨員，21日在臉書宣布推出「啟程到我家」系列影片，透過影片形式分享黨員故事。不過，影片釋出後，就引來網友聯想先前高雄前市長韓國瑜推出「韓先生來敲門」系列影片，同樣也是透過影片形式走訪基層，較勁意味相當濃厚。

江啟臣推出「啟程到我家」系列影片，首支影片是江啟臣上個月走訪屏東60年黨齡老黨員劉涼，發掘過去劉家鏟掉檳榔園，改種可可的故事。他穿上工作服，跟著劉涼的下一代來到可可田裡，學習摘下飽滿的果子，剪去雜枝，「他說，只有不停地面對失敗，再修正，才能迎來，如光一樣璀璨的可可果，而我親眼見證的那刻，又何嘗不能語秉翔一同體會，那種生命過美，責任在我的悸動」。

江啟臣來到劉凉家中作客，劉凉告訴他「只有國民黨站起來，台灣才有美好的未來」。江啟臣說，兩天一夜的短暫相聚，劉凉愛黨愛國的真誠溢於言表，那雙充滿歲月洗鍊緊握啟臣的雙手，更是甜蜜而沉重的責任。

江啟臣也透過影片中表達「拒萊豬護食安」的訴求。來到屏東千禧公園連署站，他表示，看到一雙雙熱切的眼神、一個個溫暖的擁抱，許多開車、騎車路過的鄉親，放下手邊的工作，前來連署「反萊豬、護民主」公投，一句句「加油」，更讓他體會到民眾對於食安與民主的期盼，「如何讓大家，在想吃台灣小吃的時候，就可以安心無虞的吃，就是我從政的責任」。

江啟臣強調，為了讓台灣人民擁有更好的生活，更用力傾聽人民的聲音，更用力面對需要解決的問題，修正與改變勢在必行，「行程匆匆，緣分匆匆，政治人的日子更是匆匆，但我告訴自己，要不忘卻初心，要不違背哲理，要和人民站在一起，再辛苦也都只是得到豐碩果實的過程，台灣這片土地這些家人，這些令人感動的一切何嘗不值得呢？看著人們每一雙盼望的眼神，每一次溫暖的握手，每一張熱情的笑容，生活過美，責任在我，請讓我們將光，照進台灣人民的心裡」