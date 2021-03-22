參選黨主席起手式？　朱立倫赴台東訪饒慶鈴、黃健庭、吳俊立

▲朱立倫赴台東行前受訪。（圖／朱辦提供）



國民黨7月舉行黨主席選舉，前主席朱立倫動向備受關注，他今天赴台東、綠島出席敬老眼鏡活動，此舉遭外界視為是參選的起手式。對此，朱立倫22日表示，一方面關心公益，另一放面關心國民黨2022的選舉，希望國民黨能夠團結勝選。

朱立倫今天赴台東、綠島參加公益活動，他於松山機場行前受訪表示，此行一定會順道拜會現任台東縣長饒慶鈴，以及兩位前縣長黃健庭、吳俊立，一方面關心公益，另一方面關心國民黨2022的選舉，希望國民黨能夠團結勝選。

由於此次拜會被認為是參選起手式，朱立倫回應，「我想這是公益的延續活動，對於國民黨2022勝選是關心的。」

黨主席選舉部分，現階段除了江啟臣正式宣布競選連任外，包括前高雄市長韓國瑜，以及智庫副董事長連勝文等潛在參選人的動向仍未明朗。

針對近期傳出朱韓合作的聲音，朱立倫表示，自己已經說過一定是全面合作、正面合作，不管是江啟臣、韓國瑜、趙少康或連勝文，每一位都是全面合作、正面合作。他強調，大家都是國民黨粉，都會團結在一起，希望大家都是正面合作。媒體追問，朱立倫是否與韓國瑜見過面？朱立倫只鬆口見了好幾次面，但未透露兩人談論內容。

至於政治看聲量近期統計，朱立倫的聲量偏低，他則回應，希望大家不要誤會，還是希望正面聲量多，最近做公益也是希望正面聲量多。

而報導指出，宣布參選黨主席的連勝文在黨中央只有3%支持度，因而遭受打壓、操控，朱立倫說，勝文是一位熱心、熱血的朋友，真的是好朋友，他對國民黨充滿使命感，幫助很多年輕世代。

他認為，國民黨長期以來，大家對於黨內同志都喜歡用負面角度，這很容易造成內鬥、內耗，所以一定要正面角度看待年輕的朋友，他們就是要成為國民黨的力量，包括韓國瑜、趙少康也都要用正面的態度評價。

至於趙少康辭退中評委，朱立倫強調，任何制度性的改革，在國民黨都可以提出來，對於要修改黨章或黨內的組織規則必須要到全代會，都可以提出來。