台灣淪美中棋子？　馬英九：不必太慌張

▲前總統馬英九。（資料照／記者李毓康攝）

記者楊蕓／台北報導

中美外交高層18日於阿拉斯加會晤，這也是拜登政府與中國政府代表的首次面對面接觸。對此，國民黨主席江啟臣提醒蔡政府應觀察大環境變化，對於台灣是否淪為美中的一顆棋子？前總統馬英九說，現在還看不出來，將來不論競爭、對抗、合作都會有，要看之後的情勢，不必太慌張。

馬英九、江啟臣21日出席前總統府資政趙守博的新書發表會，馬英九會前受訪時對於美中會談表示，美國和中國大陸的會談才剛剛開始，將來無論是競爭、對抗、合作都會有，還要看到時候的情勢，「我們也不必太慌張」。

江啟臣則表示，美中台三邊關係一向以來都蠻複雜多變，過去他也一直強調，兩岸關係不是只有兩岸，而是牽扯複雜的國際關係、區域關係，更不用說還有美國跟中共的關係。

江啟臣表示，美中對談中有很多火花，講話可能也都很直接，但某種程度上也看到彼此的紅線、底線，藉由這次對談講清楚。這對台灣來說，如何在過程中觀察到大環境變化，以及在三邊關係中要如何因應自處，這是蔡政府、國安團隊要審慎思考的。

江啟臣提醒，過去蔡政府的對外政策、兩岸政策、大陸政策、對美政策要不要做調整，這部分恐怕都要審慎思考，這也是為何去年美國大選前到大選後，他就一再提醒政府，千萬不要後知後覺，大環境是在變化的。