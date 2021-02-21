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美班機引擎突「起火噴裝」！乘客近距離目擊傻眼　差30km砸進市區

記者張靖榕／綜合外電報導

美國一架載有241人的波音777型客機，於美東時間周六（20日）飛越科羅拉多州（Colorado）上空時，突然遇到引擎失效，部分零件直接在高空中焚斷噴飛，坐在靠窗座位的旅客目睹眼前的恐怖景象。所幸班機在丹佛國際機場緊急降落，機組員與乘客都安然無恙，引擎失效原因則需進一步調查。

▲▼飛機零件噴落 安全迫降科羅拉多。（圖／翻攝自推特「@michaelagiulia」）

▲▼飛機零件噴落，引擎幾乎要瓦解。（上圖／翻攝自推特「@michaelagiulia」／下圖／路透）

▲▼班機引擎突「起火噴裝」！乘客近距離目擊傻眼　差30km砸進市區。（圖／路透）

綜合外電報導，機上零件和碎片噴飛後，大多數都落在科羅拉多州布隆菲（Broomfield）附近的公共公園、諾絲牧爾（Northmoor）和紅葉（Red Leaf），這一區塊位在丹佛市中心北邊20英哩（約32公里）遠。

據了解，該架聯合航空的班機原本由丹佛國際機場起飛，預訂目的地為夏威夷的檀香山（Honolulu），但在起飛後不久便遇上引擎故障，很快就返回丹佛機場，並安全降落。

飛機碎片四散墜入民居草坪，包括引擎風口外殼和碎片。國家運輸安全委員會（National Transportation Safety Board）已就整起事件展開調查，當局並要求發現飛機碎片的科羅拉多民眾，切勿觸碰碎片與零件。

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