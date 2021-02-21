德州500災民湧入過夜！家具店變溫暖避難所　展示床上熟睡照曝光

▲德州遭遇史無前例的嚴重寒災，有500人湧入家具店過夜。（圖／達志影像／美聯社）

記者張寧倢／編譯

德州近來連日酷寒，釀成數百萬戶停水斷電，還有民眾水管凍破家中淹起大水根本無法居住。在這樣的危難時刻，休士頓（Houston）一家家具店為災民們敞開賣場大門，讓他們能在安全、溫暖的地方稍作休息，據外媒報導，有多達500位附近居民在家具賣場中過夜。

根據《紐約時報》報導，被譽為「床墊麥克」（Mattress Mack）的德州連鎖家具店「Gallery Furniture」創辦人麥金維爾（James F. McIngvale），從16日開始開放了休士頓一家超過2810坪的賣場，讓災民可以在家具陳列區中擁有至少幾小時的暖和，甚至安穩地睡在床上。

▲德州斷電之際，家具店用大型發電機持續維持供電。（圖／達志影像／美聯社）

報導指出，估計至少有超過500人在家具店過夜，而且需要幫助的人也可以在這邊獲取外地捐贈或是麥金維爾提供的食物，另外，在疫情延燒之下，也設有供應口罩、消毒液的區域，孩子們則是在兒童遊樂區的家具中嬉戲。

現年70歲的麥金維爾30年前用了5000美元（約新台幣14萬元）在休士頓北部高速公路附近開了這家家具店，在2017年颶風哈維（Hurricane Harvey）造成洪災時他也曾開放賣場讓災民避難。麥金維爾說，「在我的同胞們快要凍死的時候，我會照顧他們，這比利潤更重要，只要人們需要，這裡的大門就會持續敞開。」

▲創辦人稱，有許多人是自願留下來當志工，照顧現場的老人與小孩。（圖／達志影像／美聯社）

麥金維爾表示，先前賣場電力是來自一台大型發電機，但18日起已經慢慢開始恢復供電，而廁所用水則是從外面一桶一桶運進來的，有很多人自願留下來當志工，倒垃圾或照顧其他人。48歲的災民蘿西（Rosie May Williams）說自己無家可歸，曾想到會議中心避難，卻被告知那裡已經人滿為患，過去2個晚上她都睡在家具店的躺椅上。

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