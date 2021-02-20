「崑濱伯」辭世　黃偉哲PO文悼：請繼續看顧您所摯愛的土地

▲總統蔡英文，2020年5月間在台南市長黃偉哲陪同下，特地前往台南市後壁區崑濱伯住處探視在家休養的崑濱伯，祝他早日康復。（圖／記者林悅翻攝，下同）

者林悅／台南報導

《無米樂》主角「崑濱伯」、總統府國策顧問黃崑濱，身體欠安在家臥床多時，20日下午在台南市後壁區菁寮里自宅辭世，享壽92歲，崑濱伯2019年即因病臥床，總統蔡英文2020年5月8日下午曾在台南市長黃偉哲陪同下，特地前往台南市後壁區崑濱伯住處探視，蔡英文總統與黃偉哲市長，與崑濱伯及家屬互動話家常。

92歲的崑濱伯2019年底身體不適，曾一度住院治療，約農曆年前出院後在家休養至今，崑濱伯因年事已高，精神和體力大不如前，鄰居表示似乎無法認人也無法說話，崑濱伯擔任護理師的女兒很有孝心，留職停薪後回家照顧老父親。

▲崑濱伯（右二）十分關心台灣農業，積極推廣台南農特產品。

▲崑濱伯對警方交安宣導十分支持，並親自協助警方宣導。

副總統賴清德曾在2020年1月中來探視過崑濱伯，蔡英文總統也很關心他，在2020年5月8日下午，在台南市長偉哲等人陪同下，曾前往探視崑濱伯，如今傳出辭世消息，令人感傷。

《無米樂》這部紀錄片是描寫一群台灣農民的故事，其拍攝手法為貼近現實的紀錄片，拍攝地點則為位於嘉南平原，有「台灣大穀倉」之稱的台南後壁，該片以平實手法，描繪台灣農民在外在環境不允許中，如何延續稻作農業，而崑濱伯、煌明伯、文林伯3人，因是此部「無米樂」紀錄片所描述的老農，展現其辛勤勞動與樂天知命的故事而竄紅，「無米樂的故鄉」後壁菁寮，也成為台南旅遊知名景點。

台南市長黃偉哲在臉書哀痛表示：「崑濱伯安息無米樂延續，去年偉哲陪同蔡英文Tsailng-wen總統探訪國策顧問崑濱伯，他心之所繋的是台灣農村的人事物，今天崑濱伯了卻牽掛與病痛，留下他樸實溫暖的笑容，與熱切的愛鄉情懷，讓鄉親們無限追思。崑濱伯，請繼續看顧您所摯愛的土地，從我擔任台南縣議員開始，您的叮嚀與教誨，偉哲和所有的后輩都會謹記在心，接續打拚。崑濱伯，請您安息」。

▲崑濱伯住家辦理後事事宜。（圖／記者林悅翻攝，上同）

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