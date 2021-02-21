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社會 社會焦點 保障人權

小黃超派逼車畫面曝！騎士嘆「差點死在公車亭」…網罵：蓄意謀殺

記者徐愷昕／台北報導

台北市民權東路上17日晚間發生一起小黃惡意逼車事件！一名林姓騎士將案發時的行車紀錄器上傳YouTube，只見該路段內側車道沒有禁行機車，但騎士於上方前行時，卻遭小黃2度鴨霸逼車，害他差點被擠上公車停靠站，過程相當驚險，讓他不禁大嘆，「根本蓄意殺人」、「開工晚上差點死在公車停靠站上」。

▲▼台北市民權東路上17日晚間發生一起小黃惡意逼車事件。（圖／翻攝YouTube《STRIFE Lin》）

▲▼台北市民權東路上17日晚間發生一起小黃惡意逼車事件。（圖／翻攝YouTube《STRIFE Lin》）

▲▼台北市民權東路上17日晚間發生一起小黃惡意逼車事件。（圖／翻攝YouTube《STRIFE Lin》）

根據行車紀錄器畫面，林姓騎士17日晚間10點多行經北市民權東路上時，原本好端端直行於內線車道，也有保持行車安全距離，怎料路過一公車停靠站時，一輛計程車突強切進來，騎士差點就被擠上公車亭，接著騎士改切進右側車道，這輛計程車又再一次要強切過來，雙方後來停靠路邊發生爭執。

小黃司機搖下車窗後，右手還拿著「羅賴把」逞凶，而當騎士現開口詢問「你想怎樣，這樣直接切過來」、「你壓我耶」時，他則回應，「你變換車道，我也變換車道」、「我有撞到你嗎？」堅稱自己沒有逼車行為。

▲▼台北市民權東路上17日晚間發生一起小黃惡意逼車事件。（圖／翻攝YouTube《STRIFE Lin》）

▲小黃司機停下後還拿著「羅賴把」逞凶。（圖／翻攝YouTube《STRIFE Lin》）

林姓騎士將這段畫面PO上網時寫下，「民權東路內側車道沒有禁行機車，我也跟得上車流並且留有安全車距」，指出自己無故被小黃兩度逼車，且對方停下後還拿出羅賴把，「所以我故意頂住車門，感謝後來見義勇為的騎士」，最後也無奈直呼，「垃圾黃的行為根本蓄意殺人」。

底下網友紛紛留言，「不用講太多，告他危險駕駛，蓄意謀殺」、「前面就警察局應該把他直接拖去的，載客還這樣亂開，這種素質拿乘客生命開玩笑，應該吊銷他駕照」，要騎士趕快去檢舉他，同時，也有網友查出該小黃司機過去的紀錄，指出他根本是慣犯。據了解，林姓騎士因為在與計程車的碰撞中有受傷，目前已檢舉及報案處理，後續警方將通知司機到案說明；至於計程車車隊則回應，該名駕駛原本就已除籍，但依然掛著車隊標誌，會再做處裡。

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