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西濱20輛車撞爛成一團！目擊者見「現場起濃霧」　氣象局說話了

▲台61北上254K重大連環車禍9車撞一團釀1死多人傷。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

▲西濱快北上254K重大連環車禍，20輛車撞一團，釀1死多人傷。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

記者賴文萱／台北報導

台61線、西濱快速公路北上雲嘉大橋路段今（21日）上午7時31分發生重大車禍，共有20輛車撞成一團，目前北上全線封閉。有人看到現場濃霧，但詳細車禍原因還有待釐清。氣象局指出，就觀測資料來看，那段期間能見度都有超過5公里以上，清晨6點半能見度最低也有4公里，離發布濃霧特報，也就是能見度低於200公尺標準，還有很大段距離。

有網友在「西濱公路（西濱快速道路）路況回報.追焦團.攝影作品.秘境分享」臉書社團發文，貼出車禍慘況，只見瓦斯桶散落一地，多車受損嚴重，還有一輛車被壓縮變「半輛」。原PO表示，現場濃霧，請下東石交流道，走旁邊引道，下一個再上；還有人驚呼，「這到底怎麼撞的？」

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對於是否可能是濃霧造成這起重大連環車禍，氣象局表示，今天清晨並沒有發濃霧特報，就儀器觀測資料來看，在事故發生前後，能見度都有超過5公里以上，清晨6點半能見度最低也有4公里，離濃霧標準，也就是能見度低於200公尺，還有很大段距離。

西濱「20車連環撞」1死9傷！一堆瓦斯桶　網：到底怎撞的？（圖／地方中心翻攝）

▲▼現場畫面。（圖／地方中心翻攝）

西濱「20車連環撞」1死9傷！一堆瓦斯桶　網：到底怎撞的？（圖／地方中心翻攝）

對於目擊者表示現場起濃霧，氣象局表示，也許有可能是事故那個位置沒有設觀測儀器，不過，影響能見度還有很多原因，也可能是空氣汙染造成等等。但氣象局也提醒，明天（22日）中南部及金門、馬祖地區確實易有低雲或局部霧影響能見度，交通往返請注意路況及航班資訊。

據了解，事發於台61線北上254公里，共有6輛大貨車和14輛小客車撞成一團，現場一人明顯死亡未送醫；另有10人送醫，其中2人OHCA命危、8人輕傷，詳細車禍原因還有待釐清。

快訊／西濱公路14車連環撞！　10多人死傷。（圖／翻攝「西濱公路(西濱快速道路) 路況回報.追焦團.攝影作品.秘境分享」臉書社團）

▲▼現場畫面。（圖／翻攝「西濱公路(西濱快速道路) 路況回報.追焦團.攝影作品.秘境分享」臉書社團

快訊／西濱公路14車連環撞！　10多人死傷。（圖／翻攝「西濱公路(西濱快速道路) 路況回報.追焦團.攝影作品.秘境分享」臉書社團）

快訊／西濱公路14車連環撞！　10多人死傷。（圖／翻攝「西濱公路(西濱快速道路) 路況回報.追焦團.攝影作品.秘境分享」臉書社團）

▲▼現場畫面。（圖／翻攝「西濱公路(西濱快速道路) 路況回報.追焦團.攝影作品.秘境分享」臉書社團）

快訊／西濱公路14車連環撞！　10多人死傷。（圖／翻攝「西濱公路(西濱快速道路) 路況回報.追焦團.攝影作品.秘境分享」臉書社團）

快訊／西濱公路14車連環撞！　10多人死傷。（圖／翻攝「西濱公路(西濱快速道路) 路況回報.追焦團.攝影作品.秘境分享」臉書社團）

▲▼現場畫面。（圖／翻攝「西濱公路(西濱快速道路) 路況回報.追焦團.攝影作品.秘境分享」臉書社團）

快訊／西濱公路14車連環撞！　10多人死傷。（圖／翻攝「西濱公路(西濱快速道路) 路況回報.追焦團.攝影作品.秘境分享」臉書社團）

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