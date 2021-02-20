共機連續6天擾台　殲16、殲10等11架次戰機進入我西南空域

總統府才公布新國安團隊不到24小時，長期追蹤軍機動態的臉書粉專「台灣西南空域」就指出，共機20日上午8時至11時期間，多空層、多批次闖入我防空識別區（ADIZ），且除了西南空域外，連北部空域也遭殃。另外，同時美國海軍EP-3E偵察機以及P-8A巡邏機也通過巴士海峽。