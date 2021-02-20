共機連續6天擾台　殲16、殲10等11架次戰機進入我西南空域

▲共機殲16。（圖／國防部）
政治中心／台北報導
共機連續第6天擾台，國防部20日晚間發布即時軍事動態，共軍機派遣11架次戰機，進入我西南空域，包括殲-10、殲-16、殲轟-7等機型，我空軍全程掌握。
共軍近半年來頻繁擾台，20日派遣殲-10機2架次、殲-16機2架次、殲轟-7機4架次、轟-6K機2架次、運8反潛機1架次共11架次戰機，進入我西南空域挑釁，我空軍派遣空中巡邏兵力應對、廣播驅離、防空飛彈追監，全程掌握。本月累計14次、共37架次戰機擾台。
根據國防部公開資料顯示，共機自2月以來擾台累積達26架次，分別為2月1日運8反潛機1架次；2月2日運8技偵機1架次；2月4日運8技偵機1架次、運8電偵機1架次；2月5日運8反潛機1架次， 2月6日運8技偵機1架次，2月7日的運8反潛機2架次，2月8日殲16的2架次。
此外，還有2月13日運8反潛機1架次、運8技術偵察機1架次，2月15日運8反潛機1架次；2月16日運8反潛機1架次；2月17日運8技偵機2架次；2月18日運8技偵機1架次；以及2月19日殲-16機4架次、殲轟-7機4架次、運-9通信對抗機1架次；2月20日殲-10機2架次、殲-16機2架次、殲轟-7機4架次、轟-6K機2架次、運8反潛機1架次。
▼共機20日擾台。（圖／國防部）
▼共機殲轟-7。（圖／國防部）
▼共機轟6K。（圖／國防部）
▼共機殲10(同型機)。（圖／國防部）
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