網瘋傳台南某大樓出現「確診者」　衛生局不願證實…晚間回應了！

▲台南市1棟商業大樓驚傳出現新冠肺炎確診者，該大樓管委會20日張貼公告提醒住戶，並加強消毒與防疫措施。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

台南市1棟商業大樓驚傳出現新冠肺炎確診者，管委會20日張貼公告，指確診者接觸26人，其中15人列居家隔離，11人自主管理，該大樓已消毒完成，惟此疫情消息在網路迅速傳開，衛生局對此不願證實，僅表示全依中央疫情指揮中心COVID-19防治原則處理完成。

據了解，該公告被民眾拍下，上傳網路各社群，短短時間內就四處瘋傳，造成許多民眾有疑慮，而台南市衛生局對此不願多做說明。衛生局僅表示，疫情的調查、環境的清消、居家隔離者的匡列及居家隔離者，全部依照中央疫情指揮中心COVID-19防治原則下處理完成。

該公告主要是說明大樓有COVID-19確診一案例，並說明該案例的狀況及相關處置，並強調案例非住戶，全程配戴口罩，僅來此上課，已緊急消毒該樓層及電梯、公共區域，環保署亦對大樓外圍做全面消毒。大樓重啟所有防疫措施，未配戴口罩禁止進入及搭乘電梯禁止交談、量額溫、噴酒精、勤洗手，敬請住戶全面配合。

公告中並說，我國現行對於入境者全面居家檢疫之做法，即使有極少數無症狀者個案未於入境時被攔檢，經過14天居家檢疫，其傳染力已大幅降低或幾乎已無傳染力，於檢疫期滿後再自主健康管理7天，持續密切追蹤健康狀況，已可有效防堵社區傳播風險。敬請住戶，切莫驚慌！防疫是大家的責任，煩請配合大樓採取的管制措施。

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