　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
地方 地方焦點

網瘋傳台南某大樓出現「確診者」　衛生局不願證實…晚間回應了！

▲台南市1棟商業大樓驚傳出現新冠肺炎確診者，該大樓管委會20日張貼公告提醒住戶，並加強消毒與防疫措施。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲台南市1棟商業大樓驚傳出現新冠肺炎確診者，該大樓管委會20日張貼公告提醒住戶，並加強消毒與防疫措施。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

台南市1棟商業大樓驚傳出現新冠肺炎確診者，管委會20日張貼公告，指確診者接觸26人，其中15人列居家隔離，11人自主管理，該大樓已消毒完成，惟此疫情消息在網路迅速傳開，衛生局對此不願證實，僅表示全依中央疫情指揮中心COVID-19防治原則處理完成。

據了解，該公告被民眾拍下，上傳網路各社群，短短時間內就四處瘋傳，造成許多民眾有疑慮，而台南市衛生局對此不願多做說明。衛生局僅表示，疫情的調查、環境的清消、居家隔離者的匡列及居家隔離者，全部依照中央疫情指揮中心COVID-19防治原則下處理完成。

▲台南市1棟商業大樓驚傳出現新冠肺炎確診者，該大樓管委會20日張貼公告提醒住戶，並加強消毒與防疫措施。（圖／記者林悅翻攝，下同）

該公告主要是說明大樓有COVID-19確診一案例，並說明該案例的狀況及相關處置，並強調案例非住戶，全程配戴口罩，僅來此上課，已緊急消毒該樓層及電梯、公共區域，環保署亦對大樓外圍做全面消毒。大樓重啟所有防疫措施，未配戴口罩禁止進入及搭乘電梯禁止交談、量額溫、噴酒精、勤洗手，敬請住戶全面配合。

公告中並說，我國現行對於入境者全面居家檢疫之做法，即使有極少數無症狀者個案未於入境時被攔檢，經過14天居家檢疫，其傳染力已大幅降低或幾乎已無傳染力，於檢疫期滿後再自主健康管理7天，持續密切追蹤健康狀況，已可有效防堵社區傳播風險。敬請住戶，切莫驚慌！防疫是大家的責任，煩請配合大樓採取的管制措施。

舒潔棉柔舒適抽取衛生紙

►點我樂透過新年，東森天天開百萬

ET快訊
快訊／大樂透槓龜！下期頭獎上看1億　15組春節大紅包一注獨得
連外送APP都封殺她！取餐人叫鄭爽…冒「警告訊息」
童顏網紅遭瘋傳「不雅艷照」！認了是本人
快訊／至少「2死20傷」！緬甸警朝示威者開槍
孫協志突曬全黑西裝帥照「開放祝福」　網驚：要結婚了？

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

網瘋傳台南某大樓出現「確診者」　衛生局不願證實…晚間回應了！

土城永福岩清水祖師庇護地方　侯友宜贈匾額「保國生民」

板橋潮和宮上元天官聖誕　侯友宜贈匾「天官賜福」

新北鶯歌永吉公園花開迎春　櫻花、炮仗花繽紛盛開相映襯

新北市立圖書館另類元宵體驗　回收紅包袋做防疫燈籠

「崑濱伯」辭世　黃偉哲PO文悼：請繼續看顧您所摯愛的土地

婦幼系列訪談佳評如潮　南投衛生局3月起空中給你好「孕事」

數百銀髪族新春團拜　徐榛蔚：推動社會福利打造安老樂活天堂

日籍太空人野口聰一空拍台灣　讓台南二度入鏡成全球焦點

限量「活力牛」小提燈萌翻　交部邀大小朋友提燈搭車遊霧峰

趙小僑2次試管失敗終成功「我懷孕了！」　第一次聽到寶寶心跳哭了...

李榮浩甜助功楊丞琳：我老婆是妳粉絲　 Lisa主動要虞書欣電話...她開心到翻！！

LISA《青你3》辣跳「情人＋Intentions」　中泰文甜喊「加油」…男學員爆哭

罔腰疑腹腔懷孕挨批電影情節　她淡回：來高醫只是肝功能回診

恭喜！41歲趙小僑宣布：我懷孕了　2次試管失敗終成功

侯佩岑當媽媽面「被老公壁咚」超害羞　產後無法自己上廁所…曝他貼心舉動

Amber《Shake that brass》飆太妍高音　周深美聲被拱再一首…秒回：你來ＸＤ

羨慕！遠傳用戶獨享跨超商咖啡寄杯服務、遠傳幣還可抽iPhone12系列

罔腰變性3年懷孕了！　公開寶寶超音波照...男友認：做人體試驗

紅燒魚像糖醋？遊客不滿狂逼問　東港民眾：當地作法就是加糖醋醬

網瘋傳台南某大樓出現「確診者」　衛生局不願證實…晚間回應了！

土城永福岩清水祖師庇護地方　侯友宜贈匾額「保國生民」

板橋潮和宮上元天官聖誕　侯友宜贈匾「天官賜福」

新北鶯歌永吉公園花開迎春　櫻花、炮仗花繽紛盛開相映襯

新北市立圖書館另類元宵體驗　回收紅包袋做防疫燈籠

「崑濱伯」辭世　黃偉哲PO文悼：請繼續看顧您所摯愛的土地

婦幼系列訪談佳評如潮　南投衛生局3月起空中給你好「孕事」

數百銀髪族新春團拜　徐榛蔚：推動社會福利打造安老樂活天堂

日籍太空人野口聰一空拍台灣　讓台南二度入鏡成全球焦點

限量「活力牛」小提燈萌翻　交部邀大小朋友提燈搭車遊霧峰

陳妍希、張柏芝素顏好比女大生　《乘風破浪的姐姐2》女星獨門保養法

《芝加哥七人案》限定48小時「線上免費看」　感人原因和31年前有關

網瘋傳台南某大樓出現「確診者」　衛生局不願證實…晚間回應了！

豪門媳崩潰不忍了！張寗淚吼惡婆婆：把我當家人很難嗎

快訊／大樂透槓龜！下期頭獎上看1億元　15組春節大紅包一注獨得

製造業Q4產值轉正「年增2.54%」 終結連七季負成長

土匪式號召廠商！「瘋男」浮誇春酒集齊百位YouTuber

台中屁孩保時捷載妹被攔！狂嗆警「外套9萬」別拉：你賠得起喔？

統一超商6000店里程碑達陣　啟動永續元年進化「社區服務中心」

傳軍艦缺熱像儀！　海軍透露各艦都已配上「夜視鏡」：識別手段很多

便利商店辣妹「逆天露雪白半球」網全嗨翻：排隊再久也願意！

地方熱門新聞

上網找工作遭詐　男大生淪車手無罪

南投燈會起跑今晚起跑

行車糾紛演變打人毀車警逮3人

武陵農場2萬多株櫻花綻放　周邊交管請注意

斥資8千萬打造渡假園區　鳳凰山莊促參案簽約

閃避三寶翻車遭網友誤解氣憤求助

「崑濱伯」辭世　黃偉哲PO文悼念

嘉義東石鰲鼓濕地「禁釣魚捕魚」阿北開心下網撈

日籍太空人野口聰一空拍台灣讓台南成焦點

屏東瑪家專五道路啟用　申請入山遊客爆近3倍

台南「扭」開治安監視網

天公生紙錢集中燒誠心敬神護空品

「好環境指標」食蟹獴現身竹市茄苳

黃偉哲向天公祝壽祈求國泰民安

更多熱門

相關新聞

疫情下超缺生活用品！日本100元店營收創新高

疫情下超缺生活用品！日本100元店營收創新高

新冠疫情延燒之下，許多國家的產業都受到衝擊，其中日本的百元均一價商店卻逆勢成長，在2020年刷新業界銷售額的歷史新高。日媒就報導，因為疫情影響，人們在家的時間拉長，導致日用品的需求量增加，而只要用1枚100日圓的銅板價就能買到各種雜貨的「100円」商店，便獲得消費者青睞。

AZ疫苗副作用頻傳！醫說「當然打」有原因

AZ疫苗副作用頻傳！醫說「當然打」有原因

台南社宅進度快馬加鞭！3年內多909戶　1~3房通通有

台南社宅進度快馬加鞭！3年內多909戶　1~3房通通有

日籍太空人野口聰一空拍台灣讓台南成焦點

日籍太空人野口聰一空拍台灣讓台南成焦點

台灣東洋嚴正澄清　直播主曝BNT破局不實

台灣東洋嚴正澄清　直播主曝BNT破局不實

關鍵字：

新冠肺炎台南COVID-19確診台灣防疫

讀者迴響

熱門新聞

即／罔腰稱「人體試驗懷孕」　衛生局查高醫結果出爐

地表最衰前男友！鳳梨直播開罵

激戰太嗨…22歲女突中風！「兩腳發黑不動」嚇壞醫

趙駿亞遭爆虐打前女友6hrs　母子聯手騙警察

罔腰到底是誰？原始臉蛋帥氣男孩

加油站廁所指侵女友強逼手淫　桃園男被訴

李靖遭性騷退演藝圈　改行賣水果

台積電爸給紅包！8歲兒「秒甩地上」：太寒酸

罔腰親下戰場！截圖反嗆子宮外孕媽

罔腰再曬新超音波照　男友澄清寶寶非天價

母女拜四面佛求6萬！隔天遭汽車暴衝追撞

台灣第一女YT！訂閱快超車Joeman　網超服氣

她獻初夜綁多金小開！裂開噴血…醫幫掩真相

土豪哥「進到18億陶朱隱園」！ 曝2原因不買

強運爸「怎麼買都中獎」　4對話圖神翻！

更多

最夯影音

更多
趙小僑2次試管失敗終成功「我懷孕了！」　第一次聽到寶寶心跳哭了...

趙小僑2次試管失敗終成功「我懷孕了！」　第一次聽到寶寶心跳哭了...
李榮浩甜助功楊丞琳：我老婆是妳粉絲　 Lisa主動要虞書欣電話...她開心到翻！！

李榮浩甜助功楊丞琳：我老婆是妳粉絲　 Lisa主動要虞書欣電話...她開心到翻！！

LISA《青你3》辣跳「情人＋Intentions」　中泰文甜喊「加油」…男學員爆哭

LISA《青你3》辣跳「情人＋Intentions」　中泰文甜喊「加油」…男學員爆哭

罔腰疑腹腔懷孕挨批電影情節　她淡回：來高醫只是肝功能回診

罔腰疑腹腔懷孕挨批電影情節　她淡回：來高醫只是肝功能回診

恭喜！41歲趙小僑宣布：我懷孕了　2次試管失敗終成功

恭喜！41歲趙小僑宣布：我懷孕了　2次試管失敗終成功

熱門快報

過年吃喝玩樂最強指南

過年吃喝玩樂最強指南

一手掌握春節大小事：牛年開運法，走春必去景點，年後瘦身密技，通通在…

新聞雲APP要你隨便花

新聞雲APP要你隨便花

2020年尾神加碼！看新聞送購物金和咖啡，再讓你用東森幣瞄準萬元獎品！

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

第二屆東森盃設計創意大賽

第二屆東森盃設計創意大賽

想賺獎金嗎？想秀一下自己的創意嗎？東森盃設計創意大賽190萬獎金等你來拿！

東森寵物雲毛毛商城免運中

東森寵物雲毛毛商城免運中

【限時免運】東森寵物雲毛毛商城5折專區

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面