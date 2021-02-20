AZ疫苗副作用頻傳！台醫「當然打」曝原因　僅對一作為有意見　

▲牛津大學與阿斯特捷利康藥廠研發的AZ疫苗，在歐洲多國傳出副作用。（圖／路透）

記者嚴云岑／台北報導

台灣才剛從COVAX取得20萬劑AZ疫苗，最快下週到貨。歐洲數國卻爆出醫護人員接種後出現不良反應暫停施打。中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中今（20）日表示，目前接種措施維持不變。專家被問及是否願意施打時，也表示「當然會！」，但建議指揮中心不要讓醫護選廠牌，「不然跟本自找麻煩。」

中華民國防疫學會榮譽理事長王任賢醫師表示，AZ疫苗是腺病毒疫苗，比起BNT生產的mRNA疫苗，較容易產生嚴重過敏反應，但好處是相較於mRNA疫苗需要打兩劑才能著床，腺病毒疫苗僅需要打一劑就「黏」得住。

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被問到是否願意施打AZ疫苗？王任賢坦言，「當然會！政府選的，WHO核准的都是好疫苗。」他更提到，由於疫苗一打就是幾十萬人，難免會出現幾個不良反應，就像流感疫苗施打後，也有約2成出現紅腫熱痛等局部反應，不需要過度強調。

「從公衛角度來看，打一劑當然比打兩劑好很多。」王任賢強調，AZ疫苗副作用並沒有傳聞這麼嚴重，但未來開放民眾施打後，還是要自己小心一點。他也建議指揮中心不要開放醫護選擇疫苗廠牌，「應該把標籤都貼起來」，否則開放醫護人員選擇後，百姓也要選，「跟本自找麻煩」。

不過，對於願不願意施打疫苗，振興醫院感染科主任李明政則有不同看法。李明政表示，自己對AZ疫苗態度較保守，「應該不會在3月就打」，但他也對首批AZ疫苗接種率態度樂觀，「只有20萬劑，應該打得完。」

但AZ疫苗後續還有1000萬劑待輸台，指揮中心也與莫德納購得505萬劑疫苗，李明政表示，如果兩者差不多時間來台，醫護有得選，AZ可能會打不完。