老店驚爆回收鹹湯圓！　7旬嬤無奈喊冤「是多煮的」：誤會一場

▲70年老店老闆娘出面喊冤。（圖／東森新聞，下同）



記者邱茀濱／綜合報導

台南市一家賣鹹湯圓與扁食的「70年老店」，日前被民眾爆料說，老闆娘把客人吃剩的湯圓撈起來，端給下一組客人食用。不過，70多歲的老闆娘卻出面喊冤，無奈表示那是她多煮的湯圓，絕對不會砸自己的招牌，強調這一切都是誤會。

一名女子在「台南大小事」抱怨，她17日與媽媽到台南某條街吃午餐，看到有一間「70年老店」，進入店內點了手工鹹湯圓與扁食，但卻意外看到老闆娘竟將前一組客人吃剩的湯圓倒回湯鍋，還撈起來裝在新的碗端過來給她們。

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眾多鄉親看完，忍不住留言痛斥，「夭壽骨，誰敢再吃啊」、「千萬不要來這間吃！太沒職業道德了」、「OMG，這也太噁心」、「這間很久的老店，衛生很不OK」、「么壽，剛送貨經過一堆人在吃，還好我不吃這家。」

但《東森新聞》報導，70多歲的邱姓阿嬤出面澄清，每碗鹹湯圓都只有五顆，客人所看到的是她稍早多煮的一顆湯圓，雖然是破掉的，但絕對不是客人咬過的。針對民眾當下不聽她解釋，阿嬤也無奈表示「事實就是這樣」，強調這一切都是誤會，不可能砸了自己老店的招牌。

台南市政府衛生局衛生稽查科19日晚上派員稽查後，並未見將剩餘食材倒入烹煮情形，後續稽查若確定違規的話，將依法裁處3萬到300萬元的罰鍰。不過，現場環境有垃圾桶未加蓋、未登錄食品業者登錄，現場責令改善，將持續追蹤。

▲▼台南傳出70年老店將廚餘端上桌，市政府衛生局於19日晚間前往稽查。（圖／台南市政府）



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