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新北市立圖書館另類元宵體驗　回收紅包袋做防疫燈籠

▲新北市立圖書館另類元宵體驗 回收紅包袋做防疫燈籠。（圖／新北市立圖書館提供）

▲新北市立圖書館另類元宵體驗，回收紅包袋做防疫燈籠。（圖／新北市立圖書館提供）

記者郭世賢／新北報導

春節年假結束，緊接著元宵節即將登場，防疫期間，許多燈會活動都取消。元宵節是中國人俗稱的小過年，猜燈謎、提燈籠也是最具特色的傳統元宵習俗活動，新北市立圖書館特別在五股守讓堂、蘆洲分館、板橋四維分館與平溪分館推出充滿濃濃書香味的另類元宵活動，讓大小朋友一樣可以玩得開心又盡興。

新北市立圖書館表示，五股守讓堂特別在紅磚古厝高掛起燈籠，並於21日推出一系列充滿濃濃年味的元宵DIY活動，包括利用百年古厝優雅復古的建築花磚，讓民眾創意DIY，製作象徵財寶的「花磚口紅（印章）口金盒」，感受百年歷史建築的迷人韻味；五股守讓堂也特別教親子利用紅包袋製作環保的「美滿繡球花燈籠」，並且於燈籠上加上「勤洗手、戴口罩、量體溫」的防疫標語，加強防疫新生活運動。

新北市立圖書館說，平溪放天燈活動是臺灣最具代表性的元宵慶典之一，平溪分館也特別準備了應景的「祈福平安小天燈」，讓民眾可以自行DIY，自製獨一無二的專屬天燈，同時從動手組裝認識天燈的構造與由來；即日起至3月1日止，只要到平溪分館借4本書或申辦借閱證，便可免費兌換圖書館限定的DIY「祈福平安小天燈」或「書香咖啡」乙杯。

▲新北市立圖書館另類元宵體驗 回收紅包袋做防疫燈籠。（圖／新北市立圖書館提供）

▲小朋友最愛的「恐龍圖書館」蘆洲兒童親子分館推出趣味的「恐龍造型燈籠」。

另外，小朋友最愛的「恐龍圖書館」蘆洲兒童親子分館21日則推出趣味的「恐龍造型燈籠」以及燈謎賓果遊戲，小朋友可以穿上七彩LED燈的酷炫恐龍裝，化身超萌的小恐龍燈籠拍照，只要借書便可以免費參加。另外，還有書本堆成的「吉祥如意漂書龜」，以閩南特有的元宵民間習俗「乞龜」為讀者乞平安、乞智慧，祈願一整年安好順遂。3月1日至3月7日只要於蘆洲兒童親子分館借閱5本書籍，還可以把平安龜漂書帶回家！

元宵節除了吃湯圓、看花燈、猜燈謎之外，早期臺灣民間還有未婚男女在元宵節「偷挽蔥嫁好尪、偷挽菜嫁好婿」的傳統習俗，板橋區分館特別在元宵夜推出「書中自有顏如玉，閱讀送青蔥」活動，2月26日元宵節當天晚上19時至21時，只要到板橋國光閱覽室、板橋分館、四維分館借書或辦證，便可免費獲贈象徵美好姻緣的青蔥與蔬菜，限量110名，希望到圖書館閱讀的讀者們都能遇到好的緣份。詳細活動資訊及參加方式請至「新北市立圖書館」網站查詢。

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