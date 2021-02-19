元宵賞燈來花蓮！2燈會展區濃濃傳統年味　限量小提燈免費送

▲▼過年期間太平洋公園及鯉魚潭風景區吸引大量遊客駐足觀賞、流連忘返。（圖／花蓮縣政府提供，下同）

記者王兆麟／花蓮報導

元宵佳節即將來到，花蓮縣府加碼在2月22日至2月26日期間在「太平洋公園燈區」，送出限量版的花蓮牛Year小提燈，歡迎全國鄉親把握即將到來的228連假，前來花蓮春遊踏青欣賞燈會，太平洋燈會將持續到3月8日。

花蓮縣政府舉辦「2021花蓮太平洋燈會」受到遊客大力肯定，過年期間太平洋公園及鯉魚潭風景區吸引大量民眾與外地遊客駐足觀賞、流連忘返。晚間的太平洋公園主燈區更以傳統春節為主軸，設計多項具傳統年味的特色展區，例如八面玲瓏喜迎春、金姑報喜曜蓮城、花開富貴幸福來等主題，希望透過各展區喜慶的意涵，傳達出人們心中對美好生活的期望，激勵大家在新的一年努力向上。

元宵節自古有小過年之稱，吃元宵、提燈籠、賞燈會為元宵節傳統習俗，為慶祝元宵佳節來臨，於2月22日至2月26日期間，民眾逛太平洋公園燈區時只要在花蓮觀光粉絲團FB專頁按讚並出示給服務中心工作人員，即可獲得縣府加碼提供的限量版花蓮牛Year小提燈1份，數量有限送完為止。

▲▼限量版花蓮牛Year小提燈。



縣長徐榛蔚重視防疫，縣府與遊客中心均嚴格實施各項防疫措施，太平洋燈會也要求遊客配合實聯制、戴口罩、勤洗手、禁飲食、帶手機、量體溫及總量管制等七大措施，同時，活動期間每晚6點至10點從東大門夜市至太平洋公園燈區的交通接駁車，也比照搭乘大眾運輸防疫規定，縣府隨時視疫情狀況做滾動式修正，讓全國人民安心暢遊花蓮。



另外，燈會期間的交通疏運，除可搭乘東大門夜市與太平洋公園燈區開行免費接駁車外，YATOGO共享機車也將專案提供每日300台機車折價優惠，協助民眾往返市區與會場，以避免交通接駁時高密度排隊動線、以及車廂內密閉空間的人員群聚機會。

民眾只要事先完成註冊，並於太平洋燈會「鯉魚潭展區」以及「太平洋公園燈區」兩個展區之大會服務台，透過手機掃描QR code，即可於最後結帳時享有租用金優惠。

YATOGO官方FB：https://reurl.cc/9ZG6Wn

活動內容詳花蓮太平洋燈會官網http://www.hualien-lantern.com.tw/

►腦公！你不可以賴帳喔

