　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
地方 地方焦點

元宵賞燈來花蓮！2燈會展區濃濃傳統年味　限量小提燈免費送

▲▼過年期間太平洋公園及鯉魚潭風景區吸引大量遊客駐足觀賞、流連忘返。（圖／花蓮縣政府提供，下同）

▲▼過年期間太平洋公園及鯉魚潭風景區吸引大量遊客駐足觀賞、流連忘返。（圖／花蓮縣政府提供，下同）

記者王兆麟／花蓮報導

元宵佳節即將來到，花蓮縣府加碼在2月22日至2月26日期間在「太平洋公園燈區」，送出限量版的花蓮牛Year小提燈，歡迎全國鄉親把握即將到來的228連假，前來花蓮春遊踏青欣賞燈會，太平洋燈會將持續到3月8日。

花蓮縣政府舉辦「2021花蓮太平洋燈會」受到遊客大力肯定，過年期間太平洋公園及鯉魚潭風景區吸引大量民眾與外地遊客駐足觀賞、流連忘返。晚間的太平洋公園主燈區更以傳統春節為主軸，設計多項具傳統年味的特色展區，例如八面玲瓏喜迎春、金姑報喜曜蓮城、花開富貴幸福來等主題，希望透過各展區喜慶的意涵，傳達出人們心中對美好生活的期望，激勵大家在新的一年努力向上。

▲▼過年期間太平洋公園及鯉魚潭風景區吸引大量遊客駐足觀賞、流連忘返。（圖／花蓮縣政府提供，下同）

元宵節自古有小過年之稱，吃元宵、提燈籠、賞燈會為元宵節傳統習俗，為慶祝元宵佳節來臨，於2月22日至2月26日期間，民眾逛太平洋公園燈區時只要在花蓮觀光粉絲團FB專頁按讚並出示給服務中心工作人員，即可獲得縣府加碼提供的限量版花蓮牛Year小提燈1份，數量有限送完為止。

▲▼過年期間太平洋公園及鯉魚潭風景區吸引大量遊客駐足觀賞、流連忘返。（圖／花蓮縣政府提供，下同）

▲▼限量版花蓮牛Year小提燈。

縣長徐榛蔚重視防疫，縣府與遊客中心均嚴格實施各項防疫措施，太平洋燈會也要求遊客配合實聯制、戴口罩、勤洗手、禁飲食、帶手機、量體溫及總量管制等七大措施，同時，活動期間每晚6點至10點從東大門夜市至太平洋公園燈區的交通接駁車，也比照搭乘大眾運輸防疫規定，縣府隨時視疫情狀況做滾動式修正，讓全國人民安心暢遊花蓮。

另外，燈會期間的交通疏運，除可搭乘東大門夜市與太平洋公園燈區開行免費接駁車外，YATOGO共享機車也將專案提供每日300台機車折價優惠，協助民眾往返市區與會場，以避免交通接駁時高密度排隊動線、以及車廂內密閉空間的人員群聚機會。

▲▼過年期間太平洋公園及鯉魚潭風景區吸引大量遊客駐足觀賞、流連忘返。（圖／花蓮縣政府提供，下同）

民眾只要事先完成註冊，並於太平洋燈會「鯉魚潭展區」以及「太平洋公園燈區」兩個展區之大會服務台，透過手機掃描QR code，即可於最後結帳時享有租用金優惠。

YATOGO官方FB：https://reurl.cc/9ZG6Wn
活動內容詳花蓮太平洋燈會官網http://www.hualien-lantern.com.tw/

►腦公！你不可以賴帳喔
 

►點我樂透過新年，東森天天開百萬

ET快訊
快訊／恐怖！萬里5小時2猝死　男倒海邊瞬斷氣
驚奇畫面曝！筊杯「垂直插立」神桌布　28小時不動
罔腰宣布懷孕　前男友「鳳梨」電話被打爆！本人怒發聲
心肌梗塞到院前身亡！1個月後「患者醒了」　名醫淚喊：是奇蹟

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

元宵賞燈來花蓮！2燈會展區濃濃傳統年味　限量小提燈免費送

屏東家扶頒發「2021年寒假大專獎學金」　150名同學受惠

快來祈福！五大宮廟媽祖駐駕桃園壽山巖觀音寺　後山公園賞櫻花

到林口長庚醫院　桃園公車新增213路線2/22日起通車

等不到下雨！水情嚴峻　彰化持續減壓減量供水

創桃園議會先例　藍綠兩黨團總召聯合交接：一起向中央爭取補助

六堆300年慶典IN屏東　打造傳統與科技饗宴

加強防疫！苗縣學生交通車開學前大消毒　落實校園防疫零漏洞

大學生移民署實習任親善大使　「英語實戰」五花八門被中文致謝

新竹漁港「航道疏浚」動工　清除13萬立方米海沙

「SM編舞師＋小栗旬親戚」登《創造營》！　free style超精準卡點…Amber喊「老師」

婚後不跟長輩住？回家誰煮飯？　婆媳關係好難：我還不好意思罵她

痛別小鬼療傷...峮峮：不要提就沒事　忍氣喘跳啦啦隊「偶爾小力一點」

金正賢直播放閃申惠善「想念我的女王」　趙花眞VS金昭容..甜選中殿：花眞抱歉惹XD

國道追撞2000萬勞斯萊斯影片曝！　駕駛才喊「閃遠點X」下秒慘撞上

王大陸「環抱緊貼」李沁被罵翻：鹹豬手　凌晨急上火線回應！

想吃披薩！爛醉夫妻突攔外送員 遭拒絕竟揮拳狂吼「你強姦我」

母租車想炫耀「沒鑰匙也可以騎」　兒崩潰狂哭阻止：妳不要騎走啦！

看到汪同伴「樹葉換肉」也想要！　黃狗咬樹枝迎接愛媽：肉肉呢？

焦凡凡過年帶婁峻碩見家人！　爺爺「站背後盯場」他緊張笑了

元宵賞燈來花蓮！2燈會展區濃濃傳統年味　限量小提燈免費送

屏東家扶頒發「2021年寒假大專獎學金」　150名同學受惠

快來祈福！五大宮廟媽祖駐駕桃園壽山巖觀音寺　後山公園賞櫻花

到林口長庚醫院　桃園公車新增213路線2/22日起通車

等不到下雨！水情嚴峻　彰化持續減壓減量供水

創桃園議會先例　藍綠兩黨團總召聯合交接：一起向中央爭取補助

六堆300年慶典IN屏東　打造傳統與科技饗宴

加強防疫！苗縣學生交通車開學前大消毒　落實校園防疫零漏洞

大學生移民署實習任親善大使　「英語實戰」五花八門被中文致謝

新竹漁港「航道疏浚」動工　清除13萬立方米海沙

許瑋甯演到一半「男主角噴汁在她臉上」　巧妙解決尷尬

俄國梅德韋傑夫直落三希臘新星　首闖澳網決賽對決球王喬帥

連鎖眼鏡行痴漢出沒！主任狂摸女店員　老闆竟喊：第3次再報警

台南安平殺人落網3煞全收押！沒認罪應訊狂扯淡　法官：都是共犯

女兒問「安太歲是什麼？」　正妹騎士聽答案笑噴：我快搞混了

國安人事大搬風　國民黨：只是為了撤換嚴德發「為國艦國造負責」

豪門尪家族破百人…「無心一句話」遭私訊轟炸　黃聖依揭婆媳關係！

陳明通接國安局長　陳以信一句話總結「委屈了」

劉以豪肖想母子戴同條鑽石手鍊　戴不下變媽媽獨享

宏碁2021台灣營運挑戰再成長　ConceptD可翻轉新品開賣

比「真理褲」更兇！越南妹穿上謎樣牛仔熱褲...「三角洲」搶見客

地方熱門新聞

撞車樹斷了！鄉公所一看求償2萬

台南市自駕公車沙崙線試乘即將額滿

提升消防分隊幹部搶救技能

賴勤英46年接生萬名寶寶　96歲辭世　

屏東瑪家專五道路啟用　申請入山遊客爆近3倍

韓國瑜選桃園市長？　藍營：民進黨說的

行車糾紛演變打人毀車警逮3人

口嫌體正直！苗栗男遇警「絕對沒偷」腳卻說話了

影／桃醫重啟營運前夕消毒　陸軍化學兵分層消毒

嘉義東石鰲鼓濕地「禁釣魚捕魚」阿北開心下網撈

雲林古坑民宅氣爆　樓梯口發現焦屍

屏警貼心八合一　民眾權益好安心

到林口長庚　桃園公車增213路線

林右昌視察基隆轉運站工程　為頂棚首支鋼柱鎖螺栓

更多熱門

相關新聞

屏東縣檢驗元宵湯圓20件　1產品「標示不符」

屏東縣檢驗元宵湯圓20件　1產品「標示不符」

元宵節即將到來，屏東縣政府衛生局因應國人食用元宵及湯圓的傳統習俗，前往超市、量販店及餐飲店等場所，進行食品稽查並抽驗元宵、湯圓及其餡料等應景產品共計20件，檢驗項目為防腐劑、著色劑、甜味劑及硼砂等項目，檢驗結果1件標示不符規定，不合格的產品，衛生局已通知販售業者將其產品下架停止販售，並移請所轄衛生局依法處辦。

提燈界LV包「牛揹揹」有創意！高雄區公所限量發送

提燈界LV包「牛揹揹」有創意！高雄區公所限量發送

好采頭藝術祭　DIY蘿蔔燈鬧元宵

好采頭藝術祭　DIY蘿蔔燈鬧元宵

全新面貌迎新春　知本森林遊樂區初一開放

全新面貌迎新春　知本森林遊樂區初一開放

全台唯一！員榮打造防疫超人主燈

全台唯一！員榮打造防疫超人主燈

關鍵字：

元宵賞燈燈會傳統年味限量牛Year提燈鯉魚潭

讀者迴響

熱門新聞

罔腰變性3年懷孕了！公開寶寶超音波照

福原愛嫁來台灣5年…要回日本了

快訊／趙小僑宣布喜訊：我懷孕了！

快訊／罔腰變性3個月秀孕照！高醫3點說法打臉

罔腰變性3年「腹腔懷孕」？醫：祝福你但不要鬼扯

罔腰沒卵沒子宮「高風險懷孕方法」曝：費用天價

高醫擬提告！罔腰懷孕「根本電影情節」

烏克蘭正妹被母逼來台灣　哽咽曝原因

台南+9屁孩「持槍」1戰7！被包起來打成豬頭

童跳溜滑梯壓3歲娃　媽反應氣炸網友

獨／罔腰秀孕照後現身高醫！淡回：肝功能抽血

罔腰男友回應了！

罔腰到底是誰？原始臉蛋帥氣男孩

罔腰PO懷孕超音波照！「的確在子宮裡」名醫提3質疑

全台首座梯田型菜市場9月台南啟用

更多

最夯影音

更多
「SM編舞師＋小栗旬親戚」登《創造營》！　free style超精準卡點…Amber喊「老師」

「SM編舞師＋小栗旬親戚」登《創造營》！　free style超精準卡點…Amber喊「老師」
婚後不跟長輩住？回家誰煮飯？　婆媳關係好難：我還不好意思罵她

婚後不跟長輩住？回家誰煮飯？　婆媳關係好難：我還不好意思罵她

痛別小鬼療傷...峮峮：不要提就沒事　忍氣喘跳啦啦隊「偶爾小力一點」

痛別小鬼療傷...峮峮：不要提就沒事　忍氣喘跳啦啦隊「偶爾小力一點」

金正賢直播放閃申惠善「想念我的女王」　趙花眞VS金昭容..甜選中殿：花眞抱歉惹XD

金正賢直播放閃申惠善「想念我的女王」　趙花眞VS金昭容..甜選中殿：花眞抱歉惹XD

國道追撞2000萬勞斯萊斯影片曝！　駕駛才喊「閃遠點X」下秒慘撞上

國道追撞2000萬勞斯萊斯影片曝！　駕駛才喊「閃遠點X」下秒慘撞上

熱門快報

過年吃喝玩樂最強指南

過年吃喝玩樂最強指南

一手掌握春節大小事：牛年開運法，走春必去景點，年後瘦身密技，通通在…

新聞雲APP要你隨便花

新聞雲APP要你隨便花

2020年尾神加碼！看新聞送購物金和咖啡，再讓你用東森幣瞄準萬元獎品！

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

第二屆東森盃設計創意大賽

第二屆東森盃設計創意大賽

想賺獎金嗎？想秀一下自己的創意嗎？東森盃設計創意大賽190萬獎金等你來拿！

東森寵物雲毛毛商城免運中

東森寵物雲毛毛商城免運中

【限時免運】東森寵物雲毛毛商城5折專區

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面