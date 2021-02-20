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社會 社會焦點 保障人權

后里橡膠工廠大火10小時未滅　中市環保局從重裁罰：最高500萬

▲▼台中后里橡膠工廠火警。（圖／記者李忠憲翻攝）

▲后里橡膠工廠火警延燒10小時仍未撲滅。（圖／記者李忠憲翻攝）

記者李忠憲／台中報導

后里區某橡膠工廠20日凌晨發生大火，火勢猛烈，延燒10小時仍未撲滅。中市環保局表示，經派員現場偵測到明顯粒狀物，將依違反《空污法》第32條規定，從重裁罰，最高可罰500萬元。目前已召開應變會議，協調豐興鋼鐵、正隆紙廠及后里焚化廠降載減排，並加強污染源稽查，減緩空品影響。

中市環保局表示，針對后里一處橡膠工廠今日發生火災，環保局獲報後隨即派員抵達現場，經查該廠從事橡膠加工作業，起火原因疑似為放置橡膠管理不當產生自燃，現場濃煙陣陣竄出，環保局將依違反空氣污染防制法第32條規定，從重裁罰。

▲▼后里橡膠工廠大火，環保局派員到場監測。（圖／台中市政府提供）

▲環保局派員到場監測。（圖／台中市政府提供）

另外，環保局稽查人員現場使用五用氣體偵測器未發現有異常狀況，勘查四周未見消防廢水流出致溝渠造成污染情形。因應此次空污事件，環保局今早已立即召開應變會議，協調后里地區大型污染源包括豐興鋼鐵、正隆紙廠及后里焚化場降載減排，另查火災範圍下風處2公里內無醫療院所、學校等敏感對象。

環保局說明，依據中央氣象局預報，后里地區上午盛行風向為西北風、風速微弱，暫無大範圍影響空品疑慮；儘管如此，環保局仍將持續監測空品狀況及現場處理情形、加強后里區污染源稽查，減緩空品影響。

佛系瘦身14天有感


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