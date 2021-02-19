台中「密室殺人」動機曝！為千萬賭債假拜年　4刀狠奪角頭命

▲台中角頭遭4刀斃命，警方立刻封鎖現場。（圖／民眾提供）

記者李忠憲／台中報導

檢警追查南屯區陳姓角頭遭4刀刺死命案，除已逮捕11名共犯，2名主嫌在逃外，原懷疑是因為詐騙集團水房鉅額贓款分贓不均引發殺機，後發現可能是因為千萬賭債，才讓角頭喪命。但19日檢警仍不願鬆口說明，僅表示，目前排除跟詐欺案有關，並已陸續帶回涉案人調查釐清。

南屯區益豐路一處私人招待所13日大年初二清晨爆發血案，46歲陳姓角頭在南屯區益豐路一棟大樓內，與10多名小弟泡茶打麻將時，遭綽號「阿隆」男子帶20多人假意「拜年賀新春」，先叫陳男到休息室談判不成，刀刺陳男前胸4刀，陳男倒臥在血泊中，送醫不治。

▲▼檢警陸續帶回行兇共犯，並排除因為詐欺案引發殺機。（圖／民眾提供）

陳男小弟們發現狀況不對，卻遭阿隆同夥亮槍警告不准亂動，陳男另一批小弟聞聲報警並衝下樓欲救駕，卻遇到阿隆一行人，阿隆朝天花板開槍嚇阻後逃離現場，前後僅花5分鐘時間，大樓電梯、門外都可看到血跡斑斑。

檢警聞訊立刻封鎖現場採證，從在場人士證詞中原本研判，陳男與阿隆都有詐欺等多項前科，懷疑可能是詐騙水房鉅額贓款分配不均，才引爆殺機。經多日追緝後，目前已帶到11名共犯，發現殺人動機並非詐欺案件，可能是跟千萬賭債有關，但2名主嫌目前仍在逃中。

檢警表示，目前陸續帶回相關涉案人士，但涉案與否都需再比對。另外，主嫌目前還需多方查證及輔證，全案仍持續偵辦，不方便對外說明。

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