不爽被台電員工開罰單！承包商竟到她家狂潑漆、撒冥紙　下場曝

▲林男不滿工安查核被程女開罰單，竟派人到程女住處潑漆、撒冥紙。（示意圖／資料照）

記者陳羿妏／台中報導

台電台中發電廠林姓承包商因不滿台中發電廠程姓女員工，於工安查核時對其開出罰單，2018年6月5日指示一名陳姓男子赴程女住處潑灑藍色油漆、撒冥紙，事後遭到程女提告。刑事部分，林男遭判刑3月，陳男則被判拘役50日，得易科罰金5萬，緩刑2年；民事部分，程女另向林男求償100萬元，台中地院日前審理後，判林男賠51萬1000元為適當，可上訴。

檢方起訴指出，林男不滿程女執行工安查核時，對其開出罰單，便於2018年6月5日以每人1萬元酬勞，指示陳男及一名不祥男子，前往程女住處，潑灑2桶藍色油漆，以及在門口亂撒冥紙，隨後逃逸。程女住處的大小鐵門、車庫內的白色自小客車、門前花草及監視器因而全遭殃，且難以清除，程女事後報警處理，警方循線逮人，全案因此曝光。

偵查過程中，林男坦承有教唆陳男及不祥男子前往程女住處潑漆，但辯稱，他僅指示要潑油漆，忘記有沒有要撒冥紙，冥紙不知道是誰去買的。陳男則表示，林指示他與不祥男子去潑漆，而不祥男子有另灑冥紙，事後有收得報酬1萬元。刑事部分，台中地院依共同犯毀損他人物品罪，將林男判刑3月，陳男則判拘役50日，得易科罰金5萬，緩刑2年，緩刑期間交付保護管束，並接受地檢署舉辦之法治教育2場。

民事部分，程女認為，林男潑灑油漆、撒冥紙行為，讓她受到鄰居、路人指指點點，以異樣眼光評論，住家環境已無生活品質可言，身心極為恐慌，再加上住家尚有多處汙損處無法清楚，導致房屋價值銳減，因此另向林男求償100萬元精神撫慰金。日前台中地院勘驗相關事證，並審酌兩造身分資力後，判林男賠51萬1000元為適當，全案仍可上訴。



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