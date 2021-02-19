「村長」詹江村直播指「3Q哥」是共幹、賺紅錢　桃院判拘役80天

▲國民黨籍桃園市議員詹江村前年在直播與個人臉書上直指3Q哥陳柏惟是「共幹」、「賺紅錢」挨告，桃園地院19日依2個誹謗罪判處拘役80天。（資料照／翻攝自詹江村臉書）

記者沈繼昌／桃園報導

國民黨籍桃園市議員「村長」詹江村前年8月在個人臉書、YouTube直播與中天新聞等直指「3Q哥」台灣基進黨立委陳柏惟是「共幹」、「賺紅錢」，陳柏惟怒告涉及誹謗與公然侮辱罪嫌提告，詹江村在審理期間辯稱訊息來源是吳姓網友以匿名方式透過臉書提供，矢口否認有任何誹謗犯行；桃園地院19日以2個誹謗罪各判處拘役50天，應執行拘役80天，還可以上訴。

桃園市議員詹江村遭指控曾在2019年8月18到21日間，透過YouTube直播、臉書與中天新聞「新聞龍捲風」等媒體，直指當時在台中市第2選區立委選舉參選的台灣基進黨候選人陳柏惟是「共幹」、「以前賺紅錢好不好賺？紅錢香不香、甜不甜？」、「你是跪著舔還站著舔」，並以「舔」、「含」等動作諷刺，還稱「自己是獨孤求告」，「不怕你告我」等語。

案經陳柏惟蒐證後對詹提出公然侮辱、加重誹謗等告訴，桃園地檢署去年偵結將詹提起公訴，全案移審桃園地院，法官審理時曾傳喚陳出庭作證，全案於19日下午5時宣判，但陳、詹2人都未出庭聽判。

地院判決書指稱，「村長」詹江村指陳柏惟「賺紅錢」部分，辯稱均經過合理查證，惟其訊息是吳姓網友以匿名方式透過臉書提供，指稱陳曾在成龍指導的電影當指導，該電影的投資公司疑似是中資或港資，法官但曾喚吳姓網友出庭作證，但卻無法確定該公司資金來源，也未提出進一步資料，法官因而認定詹並無善盡查證責任。

法官審酌，詹所稱部分事涉公共性與公益性，陳柏惟當時要參選立委，若有如詹所稱親共，有可能影響我國立法政策走向，陳之政治立場傾向對國安、社會安定有一定之重要性，詹在此部分言論尺度應有較大保障，因此獲判無罪；至於詹暗指陳有「含」、「舔」等是附帶動作，應視為誹謗之一部分，不另涉公然侮辱，由於詹分別在前年8月18、21日在YouTube直播、中天新聞「新聞龍捲風」各講述1次，全案依2個誹謗罪論罪，本案還可上訴。

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