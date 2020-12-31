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社會 社會焦點 保障人權

誘騙少女自拍裸照不滿被封鎖　桃園男嗆外流下場慘

▲桃園市黃姓男子前年底向15歲少女要求自拍裸照寄給他，事後少女封鎖黃帳號後，遭其恐嚇要散布裸照。（示意圖／免費圖庫pixabay）

▲桃園市黃姓男子前年底向15歲少女要求自拍裸照寄給他，事後少女封鎖黃帳號後，遭其恐嚇要散布裸照。（示意圖／免費圖庫pixabay）

記者沈繼昌／桃園報導

桃園市黃姓男子前年底透過臉書認識15歲少女，2人在臉書等通訊軟體上交談甚歡，黃要求少女自拍裸照寄給他「觀賞」，少女於是自拍14張裸露身體之數位照片給黃，後來2人不歡而散，少女封鎖黃帳號，黃憤而透過臉書揚言將對外散布少女裸照等語恐嚇；黃在偵訊時坦承犯行，檢方考量黃事後態度尚佳且與少女調解成立，31日偵結依違反兒童及少年性剝削防制條例罪嫌提起公訴。

檢警調查，22歲的黃姓男子在2018年12月間透過臉書認識15歲的少女，事後再以「嘎慶」虛擬帳號以Line與少女聯繫，黃男明知少女係12歲以上未滿18歲少女，卻誘騙少女自拍裸露身體照片寄給他「觀賞」，少女不疑有他自拍14張裸露照片寄給黃。

但後來2人因故鬧翻，少女遂將黃男虛擬的Line帳號封鎖，黃男在去年元旦當天不滿少女有意疏遠，揚言少女若不繼續與其交往將對外散布少女裸照等語，少女心生畏懼下告訴家長，家長遂向警方報案提告。

黃在檢警偵訊時坦承犯行，少女則指證歷歷並提供臉書相關對話紀錄截圖、通聯記錄、臉書私訊對話紀錄等佐證，檢方認為少女係未滿18歲之少年，黃男已觸犯違反兒童及少年性剝削防制條例、成年人故意對少年恐嚇危害安全等罪嫌，但考量黃犯後態度尚可，並與少女及其家人調解成立且誠心悔悟，偵結依兒童及少年性剝削防制條例罪嫌提起公訴。

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