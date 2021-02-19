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快訊／桃園工廠大火狂燒「化骨水」！毒濃煙衝雲霄　除汙車進駐

記者沈繼昌／桃園報導

桃園市蘆竹區興南路一家鐵皮工廠19日下午竄出大火，起火點從一旁倉庫竄出瞬間釀成黑色濃煙，桃園市消防局立即派遣十餘輛消防車前往灌救，據消防局指出，火場從倉庫2樓窗戶旁竄出，燃燒物初判為俗稱「化骨水」的氫氟酸（HF）殘餘桶，為避免造成現場汙染，已請求除汙車到場支援，消防局已出動近50名警消協助灌救。

▲桃園市蘆竹區興南路鐵皮工廠19日下午發生大火，消防人員到場灌救。（圖／記者沈繼昌翻攝）

▲桃園市蘆竹區興南路鐵皮工廠19日下午發生大火，消防人員到場灌救。（圖／記者沈繼昌翻攝）

▲桃園市蘆竹區興南路鐵皮工廠下午發生大火，警消人員全力灌救。（圖／記者沈繼昌翻攝）

▲桃園市蘆竹區興南路鐵皮工廠下午發生大火，警消人員全力灌救。（圖／記者沈繼昌翻攝）

桃園市消防局三大隊表示，起火點位於蘆竹區興南路無招牌的鐵皮工廠，在下午2時43分接獲報案，現場燃燒面積約5、600平方公尺，廠區內堆積物品為喇叭，主要燃燒物是氫氟酸（HF）的空桶與殘留物，目前已出動16輛消防車、43名警消展開滅火作業。

▲桃園市蘆竹區興南路鐵皮工廠下午發生大火，警消搶救中。（圖／記者沈繼昌翻攝）

▲桃園市蘆竹區興南路鐵皮工廠下午發生大火，警消搶救中。（圖／記者沈繼昌翻攝）

據指出，俗稱「化骨水」的化學溶劑具有腐蝕性與毒性，桃園市消防局為避免警消人員與居民被波及，已請除汙車到場協助，消防人員將等待廠內堆積物燒完或火勢被控制後再進行後續處理，目前鐵皮倉庫內沒有工作人員，也無人受困，至於真正火警發生原因還需進一步調查釐清。

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