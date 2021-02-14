爛醉女搭小黃遭色男指侵　她求救「不要弄我」...運將以為是情侶

▲佩佩搭乘計程車時爛醉如泥遭陌生男子2次指侵（示意圖／取自免費圖庫Pexels）



記者陳豐德／新北報導

家住在新北市三重區的女子佩佩（化名），日前酒醉在台北市搭上計程車要返家時，一名林姓男子順路搭便車，見佩佩爛醉如泥、身穿運動短褲，便以手指插入她的下體性侵，佩佩感到不適說「不要弄我」，林男竟將她推倒後再次指侵，還想撿屍將佩佩戴回新莊住處，好險此時佩佩驚醒下車，向舅舅哭訴後提告，新北地院依強制性交罪判林男3年2個月徒刑，可上訴。

判決書指出，108年11月14日凌晨6點多，佩佩飲酒後從台北市搭乘計程車準備回到三重住處，準備出發時，嚼著檳榔的林男突然打開車門聲稱佩佩搭錯車，經理論後林男表示到三重他也順路，佩佩出於好意便讓他搭上順風車，不料卻是惡夢的開端。

當時佩佩靠在左邊窗戶睡覺，卻突然感覺到下體疼痛，張開眼睛後發現對方以手指插入自己的下體，不勝酒力的她還沒完全醒轉過來，向林男說「你不要弄我」，不料林男將佩佩推倒後繼續指侵，佩佩抗拒過程司機以為雙方是情侶不以為意，不久後佩佩再度睡著，睡夢中隱約聽到林男說要直接開去新莊住處，她隨即嚇醒，跟司機表明直接到三重讓她下車。

舅舅證稱當日一早接到佩佩的電話，哭著說被人用手性侵，舅舅趕回家中見到佩佩衣領鬆掉、口紅也花掉，因遭受侵犯不斷地哭泣，舅舅見狀隨即帶她至鄰近派出所報案，調閱監視器後鎖定林男身分後，至醫院驗傷提告性侵。

計程車司機作證指出，一開始以為2個人是男女朋友，還看到林男打算親吻佩佩，但因為當日下著毛毛雨他顧及行車安全，對於後方狀況沒有加以留意，僅聽到打呼聲得知佩佩已經睡著，加上林男將窗戶打開，風切聲響有所干擾，但還是有廳到佩佩說過一次「不要弄我」。

林男開庭時不斷辯稱自己沒有性侵佩佩，但前後證詞不一，加上有在佩佩的外陰部檢查出林男的DNA這項關鍵證據；法官審酌林男為了滿足自身性慾，見佩佩酒醉熟睡後指侵，驚醒後明確拒絕又再次侵害，對佩佩留下難以抹滅的心理創傷，但雙方已達成調解，依強制性交罪判林男3年2個月徒刑，可上訴。

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